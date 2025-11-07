التقويم الاقتصادي: بيانات سوق العمل الكندي ومتحدثو بنك الاحتياطي الفيدرالي 🔎

التقويم الاقتصادي اليوم خفيف نسبيًا. ما زلنا لا نصدر بيانات اقتصادية حكومية، وقد استمر إغلاق الحكومة الأمريكية لفترة قياسية.

من المرجح أن تكون أهم الأحداث اليوم هي الخطابات العامة لمسؤولي الاحتياطي الفيدرالي. سنستمع إلى ويليامز من بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، ونائب رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيفرسون. بالإضافة إلى ذلك، سنحصل على بيانات سوق العمل من كندا، والتي، على الرغم من أهميتها، سيكون تأثيرها محدودًا على الأسواق المالية العالمية. بعد ذلك، سنطلع على تقرير توقعات التضخم الصادر عن جامعة ميشيغان.

التقويم التفصيلي لهذا اليوم:

08:00 صباحًا بتوقيت جرينتش، الولايات المتحدة - عضو لجنة السوق المفتوحة الأمريكية ويليامز يتحدث

11:00 صباحًا بتوقيت جرينتش، الولايات المتحدة - عضو لجنة السوق المفتوحة الأمريكية جيفرسون يتحدث

12:00 ظهرًا بتوقيت جرينتش، ألمانيا - رئيس البنك الفيدرالي الألماني ناغل يتحدث

01:30 ظهرًا بتوقيت جرينتش، منطقة اليورو - إلدرسون من البنك المركزي الأوروبي يتحدث 01:30 ظهرًا بتوقيت جرينتش، كندا - بيانات التوظيف لشهر أكتوبر:

تغير التوظيف الكامل: السابق 106.1 ألف;تغير التوظيف: المتوقع -5.0 ألف; السابق 60.4 ألف;

تغير التوظيف الجزئي: السابق -45.6 ألف;

معدل البطالة: المتوقع 7.1٪; السابق 7.1٪;معدل المشاركة: السابق 65.2٪;

متوسط الأجور بالساعة للموظفين الدائمين: السابق 3.6٪;

03:00 عصرًا بتوقيت جرينتش، الولايات المتحدة - تقرير التضخم لجامعة ميشيغان لشهر نوفمبر:

توقعات التضخم لمدة عام واحد في ميشيغان: السابق 4.6٪;

توقعات التضخم لمدة خمس سنوات في ميشيغان: السابق 3.9٪;

توقعات المستهلك في ميشيغان: المتوقع 50.3; السابق 50.3;

معنويات المستهلك في ميشيغان: المتوقع 53.0; السابق 53.6;

الحالة الحالية في ميشيغان: المتوقع 59.2; السابق 58.6;

03:15 عصرًا بتوقيت جرينتش، المملكة المتحدة - عضو لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا بيل يتحدث