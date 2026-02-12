356 مليون درهم أرباح «تاكسي دبي» في العام 2025 بنمو 7%

ارتفعت أرباح شركة تاكسي دبي، بنسبة 7% إلى 356.1 مليون درهم بنهاية العام 2025، قياساً بأرباح قدرها 331.3 مليون درهم حققتها خلال الفترة نفسها من عام 2024، ما يعكس تحسناً متواصلاً في الأداء التشغيلي للشركة.

الجدير بالذكر أنه ارتفعت إيرادات شركة تاكسي دبي للسنة المالية 2025 بنسبة 13% مقارنة بالعام السابق لتصل إلى 2.47 مليار درهم، مدفوعة بالطلب المستدام عبر جميع قطاعات الأعمال، وبالاستفادة من استمرار نمو عدد السكان والسياحة في دبي، إلى جانب تسارع وتيرة التوسع الحضري، وانطلاقاً من هذه العوامل الإيجابية، واصلت شركة تاكسي دبي توسيع أسطولها واستفادت من زيادة عدد الرحلات خلال العام.

حقق الربح التشغيلي نمواً بنسبة 8% مقارنة بالعام السابق ليصل إلى 443 مليون درهم مدعوماً بالأداء القوي للإيرادات وتركيز الشركة على تعزيز كفاءتها التشغيلية.

المصدر: xstation



