التقويم الاقتصادي: طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة تحت الأضواء(12.03.2025)

سيراقب المستثمرون اليوم عن كثب طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة، والتي ستوفر، إلى جانب قراءة مؤشر أسعار المستهلك الصادرة أمس وتقرير نفقات الاستهلاك الشخصي غدًا، صورةً أشمل لسوق العمل والضغوط التضخمية. قد يُخفف استقرار أو انخفاض طلبات الإعانة من المخاوف بشأن سوق العمل، وربما يؤثر على توقعات سياسة الاحتياطي الفيدرالي، بينما قد تُؤجج الأرقام المرتفعة التوقعات برفع أسعار الفائدة مجددًا. وإلى جانب الولايات المتحدة، يتجه اهتمام السوق أيضًا إلى بيانات من الصين وتركيا وجمهورية التشيك وبولندا والهند وكندا ونيوزيلندا، والتي تُقدم نظرةً أوسع على النشاط الاقتصادي واتجاهات الإنتاج ومبيعات التجزئة والتجارة الخارجية.
رئيس طيران ناس يصرح: لدينا خطة لزيادة تشغيل عدة وجهات في حال استمرار تعليق بعض المطارات الخليجية
الناصر: مخزونات النفط العالمية عند أدنى مستوى في 5 سنوات.. والأزمة قد تُسرّع وتيرة انخفاضها
24.4 مليار دولار إيرادات موانئ دبي العالمية في 2025
عاجل: بيانات مختلطة من جولتس وجامعة ميشيغان؟