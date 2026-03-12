موانئ دبي العالمية تحقق إيرادات قياسية في عام 2025

أعلنت مجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد" اليوم عن نتائج مالية قياسية لعام 2025، حيث ارتفعت الإيرادات بنسبة 22% لتبلغ 24.4 مليار دولار أمريكي، وارتفعت الأرباح المعدّلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 18% لتصل إلى 6.4 مليارات دولار أمريكي (هامش 26.3%)، بفضل الأداء القوي في قطاعي الموانئ والمحطات والخدمات اللوجستي أما على صعيد أحجام المناولة، ارتفع إجمالي حجم مناولة الحاويات للمجموعة بنسبة 5.8%، ليصل إلى 93.4 مليون حاوية نمطية قياس 20 قدماً.

الجدير بالذكر أنه ارتفعت أرباح العام بنسبة 32.2% لتصل إلى 1.96 مليار دولار أمريكي كنتيجة مباشرة للكفاءة التشغيلية والانضباط في إدارة التكاليف. وقد ارتفع التدفق النقدي التشغيلي بنسبة 14% ليصل إلى 6.3 مليارات دولار أمريكي، في حين ظلّت نسبة المديونية (صافي الدين إلى الأرباح المعدّلة قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك) مستقرة عند 3.4 أضعاف على أساس ما قبل تطبيق معيار المحاسبة الدولي (IFRS16).

تعليقاً على النتائج، قال يوفراج نارايان، الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد": " سجّل قطاع الموانئ والمحطات أداءً استثنائياً وقوياً، مدعوماً بنمو أحجام المناولة وتحسّن العوائد والإدارة الصارمة للتكاليف، حيث ارتفعت الإيرادات لكل حاوية نمطية قياس 20 قدماً بنسبة 8.5% على أساس المقارنة المماثلة".

كما صرح :"وفي خطوة استراتيجية خلال عام 2025، قمنا بتوحيد أعمالنا في قطاع الخدمات البحرية تحت مظلة العلامة التجارية الموحدة لمجموعة "دي بي ورلد"، مما عزّز مكانتنا كمزود عالمي متكامل للخدمات اللوجستية وفي مؤشر جلي على نجاح استراتيجيتنا في زيادة العوائد، ارتفع معدل العائد على رأس المال الموظّف ليصل إلى 9.9% من 8.9% في عام 2024، وهو إنجاز نوعي يعكس متانة الأرباح المحققة في ظل استمرار حالة عدم اليقين على الصعيدين الجيوسياسي والتجاري".