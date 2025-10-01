اقرأ أكثر

عاجل: بيانات ADP تقرير التوظيف الوطني من الولايات المتحدة

٤:١٦ م ١ أكتوبر ٢٠٢٥

كان تقرير ADP نقطة رئيسية في التقويم الاقتصادي اليوم وتم إصداره في الساعة 12:15 مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يظهر التقرير زيادة في التوظيف بمقدار 52 ألفًا، بعد 54 ألفًا أعلنت عنها ADP الشهر الماضي. وكان هذا التقرير أيضًا أحد إصدارات بيانات الوظائف الأمريكية النهائية قبل تقرير الوظائف غير الزراعية المقرر صدوره يوم الجمعة.

بيانات ADP تقرير التوظيف الوطني من الولايات المتحدة

  • السابق: -3 ألف
  • المتوقع: 52 ألف
  • الفعلي: -32 ألف
 

تزيد الأسواق من الرهانات على خفض أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي مرتين إضافيتين هذا العام، ويضعف الدولار الأمريكي. وتشير ADP في تعليقها إلى أن سوق العمل القوية التي شوهدت في وقت سابق في الولايات المتحدة قد ضعفت، مما أفسح المجال لعدم اليقين في الأعمال وتجميد التوظيف التدريجي الذي يتم ملاحظته الآن.

Milad Azar

02.10.2025
٩:٣٩ م

ملخص يومي: استقرار المؤشرات مع استمرار الإغلاق، وارتفاع الدولار، ووصول البيتكوين إلى حوالي 120 ألفًا (02.10.2025)

لا تزال الحكومة الأمريكية مغلقة لليوم الثاني، ويمنع تفاقم الجمود المستثمرين من شراء الأسهم. وانتهت جلسة التداول النقدي اليوم دون تغيير يُذكر. وأظهرت...

 ٨:٤٢ م

بيتكوين يرتفع 1.25% ويتجاوز 120 ألف دولار 🚀

ارتفع سعر البيتكوين اليوم بنسبة 1.25%، ليتداول عند 120,200 دولار أمريكي. ويشهد الإيثريوم جلسة أقوى، حيث ارتفع بنسبة 2.20% ليصل إلى 4,447 دولار أمريكي،...

 ٨:٣٦ م

ارتفع مؤشر USDIDX بنسبة 0.3% بعد سلسلة خسائر استمرت 4 أيام💲📈

كسر الدولار الأمريكي سلسلة خسائر استمرت أربعة أيام رغم ضعفه في بداية الجلسة. وارتفع مؤشر USDIDX حاليًا بنحو 0.3%، عائدًا إلى نطاق الاستقرار الذي استمر...
