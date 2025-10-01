عاجل: بيانات ADP تقرير التوظيف الوطني من الولايات المتحدة

كان تقرير ADP نقطة رئيسية في التقويم الاقتصادي اليوم وتم إصداره في الساعة 12:15 مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يظهر التقرير زيادة في التوظيف بمقدار 52 ألفًا، بعد 54 ألفًا أعلنت عنها ADP الشهر الماضي. وكان هذا التقرير أيضًا أحد إصدارات بيانات الوظائف الأمريكية النهائية قبل تقرير الوظائف غير الزراعية المقرر صدوره يوم الجمعة.

بيانات ADP تقرير التوظيف الوطني من الولايات المتحدة

السابق: -3 ألف

المتوقع: 52 ألف

الفعلي: -32 ألف

تزيد الأسواق من الرهانات على خفض أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي مرتين إضافيتين هذا العام، ويضعف الدولار الأمريكي. وتشير ADP في تعليقها إلى أن سوق العمل القوية التي شوهدت في وقت سابق في الولايات المتحدة قد ضعفت، مما أفسح المجال لعدم اليقين في الأعمال وتجميد التوظيف التدريجي الذي يتم ملاحظته الآن.