ملخص اليوم - تقرير قوي عن الوظائف غير الزراعية قد يؤخر خفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي

لا يزال أداء سوق الأسهم متباينًا اليوم، على الرغم من البداية الإيجابية للجلسة، حيث تجاوز مؤشر US500 مستوى 7000 نقطة. حاليًا، وقبل الساعة الثامنة مساءً بقليل بتوقيت وسط أوروبا، يرتفع مؤشر US500 بنسبة 0.2%، وهو ما يُشابه أداء مؤشر US100 . أما الخاسر الأكبر فهو مؤشر US200 ، الذي انخفض بنسبة 1.4%، وهو ما قد يكون رد فعل على انخفاض التوقعات بشأن خفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي.

شهدت الأسواق الأوروبية أداءً متباينًا. فقد انخفض مؤشر DE40 بنسبة 0.4%، بينما ارتفع مؤشر FRA40 بنسبة 0.6%. وارتفع مؤشر UK100 بنسبة تصل إلى 1%.

كان الحدث الأكثر ترقبًا اليوم هو نشر تقرير الوظائف غير الزراعية المؤجل. تراوحت التوقعات بين انخفاض حاد يصل إلى عدة آلاف نقطة وارتفاع يصل إلى 150 ألف نقطة. وفي النهاية، ومع إجماع حول 70 ألف نقطة، صدرت قراءة 130 ألف نقطة، مما أدى إلى رد فعل قوي تمثل في ارتفاع قيمة الدولار وزيادة العائدات.

بلغ نمو التوظيف في القطاع الخاص 172 ألف وظيفة، وانخفض معدل البطالة إلى 4.3%. ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن نمو الوظائف كان شبه أحادي الجانب، واقتصر على قطاع الرعاية الصحية. في المقابل، تم تسريح أكثر من 40 ألف وظيفة في القطاع العام.

بالإضافة إلى ذلك، نُشرت البيانات النهائية لمسح التوظيف والأجور الفصلي ( QCEW ) بشأن الوضع الفعلي للتوظيف. في نهاية المطاف، وخلال فترة الاثني عشر شهرًا المنتهية في مارس 2025، انخفض التوظيف بمقدار 898 ألف وظيفة، وهو أقل بقليل مما كان متوقعًا في البداية. ومع ذلك، فإن متوسط ​​نمو التوظيف بعد التعديلات الأولية للفترة المتبقية من عام 2025 يبلغ 15 ألف وظيفة فقط، مقارنةً بحوالي 50 ألف وظيفة سابقًا.

انخفض سعر صرف اليورو مقابل الدولار الأمريكي ( EUR/USD ) بنحو 0.5% اليوم، ليصل إلى مستوى 1.1830، مع تضاؤل ​​فرص خفض سعر الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي في النصف الأول من هذا العام. وقد تم تعويض معظم الخسائر حاليًا، لكن الزوج لا يزال دون مستوى 1.19.

ارتفع سعر الذهب والفضة اليوم بنسبة 1% و4% على التوالي. ولا يزال التذبذب مرتفعًا، إلا أن الارتفاعات كانت أقوى قبل صدور تقرير الوظائف غير الزراعية.

تشير توقعات السوق الحالية إلى أن أول خفض كامل لسعر الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي في عام 2026 سيحدث في يوليو/تموز. وكان من المتوقع سابقًا أن يحدث في يونيو/حزيران. وقد عدّلت سيتي توقعاتها بشأن موعد الخفض الأول من مارس/آذار إلى أبريل/نيسان.

لا يزال سعر النفط الخام مرتفعًا عند حوالي 65 دولارًا أمريكيًا للبرميل بسبب حالة عدم اليقين بشأن إيران والولايات المتحدة. فإيران لا ترغب في التفاوض بشأن برنامجها للصواريخ الباليستية، ولا تستطيع التفاوض إلا بشأن القضايا النووية.

أظهر تقرير وزارة الطاقة الأمريكية ارتفاعًا ملحوظًا في مخزونات النفط إلى حوالي 8.5 مليون برميل، على الرغم من أن تقرير معهد البترول الأمريكي الصادر أمس أشار إلى زيادة أكبر بلغت 13 مليون برميل.