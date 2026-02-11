عاجل: زيادة هائلة في احتياطيات النفط الأمريكية!

التغير الأسبوعي في مخزونات النفط
- التغير في مخزونات النفط الخام: 8.53 مليون برميل (التوقعات: مليون برميل؛ التوقعات السابقة: -3.46 مليون برميل)
- التغير في مخزونات البنزين: 1.16 مليون برميل (التوقعات: -0.4 مليون برميل؛ التوقعات السابقة: 0.68 مليون برميل)
- التغير في مخزونات المشتقات النفطية: -2.7 مليون برميل (التوقعات: -1.2 مليون برميل؛ التوقعات السابقة: -5.55 مليون برميل)
ارتفعت مخزونات النفط الخام بمقدار 8.53 مليون برميل، وهو ارتفاع يفوق التوقعات التي كانت تشير إلى مليون برميل، ويمثل تحولاً حاداً عن الانخفاض السابق البالغ 3.46 مليون برميل. وقد يؤدي هذا الارتفاع غير المتوقع في مخزونات النفط الخام إلى ضغط هبوطي قصير الأجل على أسعار النفط.
