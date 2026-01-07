عاجل: بيانات ADP تقرير التوظيف الوطني من الولايات المتحدة

كان تقرير ADP نقطة رئيسية في التقويم الاقتصادي اليوم وتم إصداره في الساعة 12:15 مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يظهر التقرير زيادة في التوظيف بمقدار 49 ألفًا، بعد -32 ألفًا أعلنت عنها ADP الشهر الماضي.

بيانات ADP تقرير التوظيف الوطني من الولايات المتحدة

السابق: -32 ألف

المتوقع: 49 ألف

الفعلي: 41 ألف

أفاد تقرير ADP أن التوظيف شهد تقلبات في الآونة الأخيرة، حيث يواجه أصحاب العمل حذر المستهلكين وعدم استقرار البيئة الاقتصادية الكلية. وبينما كان التباطؤ في نوفمبر/تشرين الثاني واسع النطاق، فقد كان مدفوعًا بتراجع الشركات الصغيرة.

ويُقلل انخفاض نمو التوظيف من فرص استمرار الاحتياطي الفيدرالي في سياسته النقدية المحافظة، مما يُعزز المعنويات تجاه الأسهم.