ملخص السوق: ارتفاع أسعار النفط وسط التوترات الأمريكية الإيرانية 📈 مؤشرات أوروبية هادئة قبل صدور تقرير الوظائف غير الزراعية الأمريكية

تتداول معظم المؤشرات الأوروبية اليوم بانخفاض طفيف. فقد تراجع مؤشر يورو ستوكس 50 بنسبة 0.2% تقريبًا، مع تراجع مماثل في مؤشر داكس الألماني. كما تشهد العقود الآجلة للمؤشرات الأمريكية انخفاضًا طفيفًا. في المقابل، ترتفع أسعار المعادن النفيسة: إذ ارتفع سعر الذهب بأكثر من 1%، ليصل إلى ما يقارب 5100 دولار للأونصة (أعلى مستوى له منذ 30 يناير)، بينما ترتفع أسعار الفضة بنحو 3%.

انخفضت أسهم نوفو نورديسك بأكثر من 3.5%، مما أدى إلى تباطؤ الانتعاش الأخير. في المقابل، تواصل أسهم فيراري تعزيز مكاسبها التي حققتها أمس بعد إعلان أرباحها. ولا تزال معنويات القطاع المصرفي الأوروبي ضعيفة. في المقابل، تحقق أسهم شركات التعدين والسلع الأساسية مكاسب قوية، مما يعزز زخمها الصعودي على المدى الطويل.

تقود البنوك موسم إعلان الأرباح في أوروبا: إذ يحقق القطاع المالي، الذي يمثل نحو ثلث القيمة السوقية لمؤشر MSCI Europe ، أعلى نسبة من الأرباح التي فاقت التوقعات (حوالي 74%)، حيث أعلنت نحو ثلاثة أرباع قيمته السوقية عن نتائجها بالفعل. ونتيجةً لذلك، تتركز مكاسب المؤشر الأخيرة بشكل كبير في قطاع البنوك.

أما خارج القطاع المالي، فالوضع أقل إقناعاً: يحقق قطاع التكنولوجيا أداءً إيجابياً مفاجئاً، بينما يُظهر قطاعا المواد والطاقة أداءً أضعف، في حين لا يزال قطاع السلع الاستهلاكية غير الأساسية تحت ضغط. ولكي تستمر المؤشرات الأوروبية في صعودها، من المرجح أن يكون من الضروري مشاركة قطاعات أوسع.

المصدر: xStation5

ارتفاع أسعار النفط وسط تجدد مخاطر التصعيد في الشرق الأوسط

يشهد سعر النفط ارتفاعاً عقب تصريحات دونالد ترامب، الذي هدد بنشر حاملة طائرات ثانية بالقرب من إيران ما لم توقع طهران اتفاقية بشأن الصواريخ الباليستية والأسلحة النووية. واليوم، رفضت وزارة الخارجية الإيرانية أي مفاوضات للحد من قدراتها الباليستية. ويفسر المستثمرون هذا التصريح على أنه مؤشر على احتمال تصعيد الوضع في الشرق الأوسط، وتزايد المخاوف من قيام الولايات المتحدة بعمل عسكري ضد إيران.

المصدر: xStation5

سيمنز للطاقة تسجل مستويات قياسية

تُظهر سيمنز للطاقة أن ازدهار الطلب على الطاقة وتوسع البنية التحتية للشبكة يُترجم إلى طلبات فعلية، لا سيما في مجال توربينات الغاز وتوسيع الشبكة، مدعومًا بالطلب الصناعي ومراكز البيانات واستهلاك الكهرباء المُعتمد على الذكاء الاصطناعي.

النقاط الرئيسية (بحسب بلومبيرغ):

ارتفعت طلبات المجموعة بأكثر من الثلث على أساس سنوي لتصل إلى 17.6 مليار يورو في الربع الأول من السنة المالية؛ وسجل قطاع توربينات الغاز رقمًا قياسيًا في حجم الطلبات.

يُعزى هذا الطلب إلى ارتفاع استهلاك الكهرباء من الصناعة ومراكز البيانات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي.

ارتفع سعر السهم بنحو 25% منذ يناير، مما يجعله من بين أفضل الأسهم أداءً في مؤشر داكس هذا العام.

تخطط سيمنز للطاقة لاستثمار مليار دولار في الولايات المتحدة (أكبر أسواقها) لتوسيع الطاقة الإنتاجية لتوربينات الغاز ومنتجات الشبكة؛ وقد استحوذت الولايات المتحدة على ما يقارب 40% من طلبات توربينات الغاز في الربع الأول.

تضاعفت أرباح المجموعة لتتجاوز 1.1 مليار يورو، مدعومةً بتحسن أداء قطاع تكنولوجيا الشبكات وزيادة الإنتاجية في شركة سيمنز جاميسا.

انخفضت طلبات جاميسا بنسبة 34%، وهو ما عزته الشركة إلى صعوبة المقارنة مع العام السابق (بما في ذلك صفقة توربينات رياح بحرية بقيمة 1.4 مليار يورو تقريبًا).

أكدت الإدارة توقعاتها لعام 2026، ولا تزال تتوقع أن تحقق جاميسا نقطة التعادل في السنة المالية الحالية.

المصدر: xStation5