عاجل: بيانات الميزان التجاري من الولايات المتحدة

صدرت بيانات الميزان التجاري من الولايات المتحدة وجاءت كالتالي:
السابق: -59.30, المتوقع: -62.50, الفعلي: -52.80
- التصدير: السابق: 280.80, الفعلي: 289.30
- الاستيراد: السابق: 340.40, الفعلي: 342.10
- مطالبات البطالة الأسبوعية: السابق: 192, المتوقع: 220, الفعلي: 236
- المطالبات المستمرة: السابق: 1937 ألف، المتوقع: 1950 ألف، الفعلي: 1838
جاءت بيانات الميزان التجاري الأمريكي أفضل من التوقعات بشكل واضح، حيث تقلّص العجز إلى -52.8 مليار دولار مقارنة بقراءة سابقة -59.3 وتوقعات -62.5، ما يعكس تحسّنًا في الصادرات التي ارتفعت إلى 289.3 مليار دولار مقابل 280.8 سابقًا. ورغم أن الواردات شهدت ارتفاعًا طفيفًا إلى 342.1 مليار دولار، فإن نمو الصادرات كان أقوى، ما يشير إلى تحسّن نسبي في الطلب الخارجي. في المقابل، جاءت طلبات إعانة البطالة الأسبوعية أعلى من المتوقع عند 236 ألفًا، ما قد يشير إلى بعض الضعف في سوق العمل، بينما انخفضت طلبات الإعانة المستمرة إلى 1.838 مليون، مما يخفف المخاوف جزئيًا.
