اقرأ أكثر
٥:٣١ م · ١١ ديسمبر ٢٠٢٥

عاجل: بيانات الميزان التجاري من الولايات المتحدة

Milad Azar
EUR/USD
فوركس
-
-

صدرت بيانات الميزان التجاري من الولايات المتحدة وجاءت كالتالي:

السابق: -59.30, المتوقع: -62.50, الفعلي: -52.80

  • التصدير: السابق: 280.80, الفعلي: 289.30
  • الاستيراد: السابق: 340.40, الفعلي: 342.10
  • مطالبات البطالة الأسبوعية: السابق: 192, المتوقع: 220, الفعلي: 236
  • المطالبات المستمرة: السابق: 1937 ألف، المتوقع: 1950 ألف، الفعلي: 1838
 

جاءت بيانات الميزان التجاري الأمريكي أفضل من التوقعات بشكل واضح، حيث تقلّص العجز إلى -52.8 مليار دولار مقارنة بقراءة سابقة -59.3 وتوقعات -62.5، ما يعكس تحسّنًا في الصادرات التي ارتفعت إلى 289.3 مليار دولار مقابل 280.8 سابقًا. ورغم أن الواردات شهدت ارتفاعًا طفيفًا إلى 342.1 مليار دولار، فإن نمو الصادرات كان أقوى، ما يشير إلى تحسّن نسبي في الطلب الخارجي. في المقابل، جاءت طلبات إعانة البطالة الأسبوعية أعلى من المتوقع عند 236 ألفًا، ما قد يشير إلى بعض الضعف في سوق العمل، بينما انخفضت طلبات الإعانة المستمرة إلى 1.838 مليون، مما يخفف المخاوف جزئيًا.

 

١٢ ديسمبر ٢٠٢٥, ١١:٠١ م

ملخص اليوم: نهاية الأسبوع بالأحمر، وتراجع قطاع التكنولوجيا
١٢ ديسمبر ٢٠٢٥, ١٠:٢٩ م

ثلاثة أسواق يجب مراقبتها الأسبوع المقبل (12.12.2025)
١٢ ديسمبر ٢٠٢٥, ٩:٤٤ م

ريفيان للسيارات: نجم صاعد أم نيزك؟
١٢ ديسمبر ٢٠٢٥, ٧:٥٨ م

شركات التكنولوجيا تتراجع 📉🖥️

انضم إلى أكثر من 2.000.000 عملاء مجموعة XTB من جميع أنحاء العالم

ابدأ التداول احصل على التطبيق احصل على التطبيق
الأدوات المالية التي نقدمها، خاصة عقود الفروقات (CFDs)، قد تكون ذات مخاطر عالية. الأسهم الجزئية (FS) هي حق ائتماني مكتسب من XTB ​​في الأجزاء الكسرية من الأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة. الأسهم الجزئية ليست أداة مالية منفصلة. هناك حقوق شركات محدودة للأسهم الجزئية.
الخسائر يمكن أن تتجاوز الايداعات