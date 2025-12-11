انخفاض طفيف في مؤشر داكس 📉 شركة كارل زايس ميديتك تحت ضغط بعد إعلان الأرباح

يسود تفاؤل معتدل في سوق الأسهم الألمانية اليوم، على الرغم من تراجع المؤشر جزئيًا عن مكاسبه الأخيرة. ولا يزال المؤشر القياسي فوق 24,000 نقطة، لكنه انخفض بنسبة طفيفة بلغت 0.2% خلال اليوم.

تواصل أسهم راينميتال ارتفاعها بعد توصية إيجابية من بيرنشتاين؛ في حين قدمت أوكرانيا خطة سلام مُعدّلة مع روسيا إلى الولايات المتحدة.

كما تشهد أسهم كارل زايس ارتفاعًا اليوم، مدعومة بنمو الإيرادات.

وتتعرض أسهم ديليفري هيرو لضغوط بعد تغييرات في تصنيفها الائتماني من سيتي وكانتور فيتزجيرالد.

وستبيع أودي حصة أغلبية في استوديو التصميم الإيطالي إيتالديزاين جيوجيارو إلى شركة يو إس تي الأمريكية.

وسيكون أهم إصدار اقتصادي عالمي اليوم هو بيانات طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة (14:30 بتوقيت وسط أوروبا).

ويشهد قطاع البرمجيات الأوروبي أداءً جيدًا على الرغم من انخفاض أسهم أوراكل ( ORCL.US ) بأكثر من 10% بعد إعلان أرباحها في الولايات المتحدة.

وبعد إغلاق السوق الأمريكية، ستعلن كل من كوستكو وبرودكوم عن أرباحهما.

يحافظ المؤشر على استقراره فوق المتوسطين المتحركين الرئيسيين: المتوسط ​​المتحرك الأساسي 50 (الخط البرتقالي) والمتوسط ​​المتحرك الأساسي 200 (الخط الأحمر).

كارل زايس ميديتك تحت الضغط

حققت شركة كارل زايس ميديتك (AFX.DE) نموًا قويًا في إيرادات الربع الرابع من عام 2025 بنسبة 7.8% على أساس سنوي لتصل إلى 2.228 مليار يورو، على الرغم من بيئة السوق الصعبة والتحديات الناجمة عن الرسوم الجمركية وتقلبات أسعار الصرف. ومع ذلك، يتداول السهم اليوم عند أدنى مستوياته التاريخية، ويعود ذلك جزئيًا إلى تأثيرات الرسوم الجمركية واشتداد المنافسة التي حدّت من إمكانات النمو.

بلغت ربحية السهم 1.61 يورو، مع ربحية السهم المعدلة 1.90 يورو، مما يؤكد التحسن التشغيلي المستقر.

نمت مبيعات المعدات بنسبة 2.3%، بينما ارتفعت مبيعات المواد الاستهلاكية بنسبة 15.2%، مما حسّن جودة الإيرادات بشكل ملحوظ.

حققت الشركة لأول مرة حصة 50% من الإيرادات المتكررة، مما عزز قدرتها على الصمود في وجه التقلبات الدورية.

ارتفع حجم الطلبات بنسبة ملحوظة بلغت 18.2% على أساس سنوي ليصل إلى 2.288 مليار يورو، مما يشير إلى طلب قوي خلال السنة المالية المقبلة.

ارتفع الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 3.5% ليصل إلى 258 مليون يورو، على الرغم من انخفاض هامش الربح قليلاً إلى 11.6% مقارنةً بـ 12% في العام السابق.

حافظت الشركة على مكانة تنافسية قوية في أسواق رئيسية مثل الصين واليابان، على الرغم من الضغوط التنظيمية وتزايد المنافسة المحلية.

من المتوقع أن يُسهم دمج الوحدة الرقمية في قطاعات الأعمال الحالية في تعزيز الكفاءة التشغيلية وتسريع وتيرة توسيع نطاق المنتجات.

تتوقع الإدارة نموًا عضويًا في الإيرادات بنسبة تتراوح بين 5% و 1% في العام المقبل، وإيرادات تُقارب 2.3 مليار يورو، مع استهداف هامش ربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك يقارب 12.5%.

على مدى السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة، تهدف الشركة إلى تحقيق نمو عضوي يتراوح بين 5% و 1%، وهامش ربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك يتراوح بين 16% و 20%، مما يُشير إلى طموحات واضحة للتوسع وتحسين الربحية.

أكدت الإدارة على الأهمية الاستراتيجية للحفاظ على التواجد في الصين، مشيرةً إلى أن الغياب عن هذا السوق قد يُعرّض الشركة لمخاطر تجارية كبيرة.

أضافت الرسوم الجمركية الأمريكية أكثر من 10 ملايين يورو إلى التكاليف، بينما تجاوزت الآثار السلبية لتقلبات أسعار الصرف 20 مليون يورو، مما أثر سلبًا على هوامش الربح في الربع الرابع.

لا تزال المنافسة المتزايدة من الشركات المحلية وعدم وضوح اللوائح التنظيمية تشكل مخاطر رئيسية على قطاع التكنولوجيا الطبية في الصين.

يستمر نموذج الشراء القائم على الحجم في الصين في الضغط على الأسعار وهوامش الربح، مما يفرض تحديات مستمرة على القطاع.

رفعت شركة بيرنشتاين تصنيف سهم شركة راينميتال (RHM.DE) إلى "أداء متفوق"، مع تحديد سعر مستهدف قدره 2050 يورو للسهم. وقد بلغ السهم مؤخرًا أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2000 يورو، ويتداول حاليًا بانخفاض قدره 20% تقريبًا عن ذلك المستوى.

خفضت سيتي سعرها المستهدف لسهم شركة ديليفري هيرو (DHER.DE) إلى 19 يورو للسهم، بينما أصدرت كانتور فيتزجيرالد توصية "محايدة" مع سعر مستهدف قدره 21.5 يورو. تشير كلتا التوصيتين إلى محدودية إمكانية الارتفاع عن المستويات الحالية.

