مؤشر US 100 يتراجع بعد إعلان أرباح أوراكل 📉

تبددت المكاسب التي أعقبت قرار الاحتياطي الفيدرالي سريعًا، إذ أدت النتائج المخيبة للآمال لشركة أوراكل (ORCL.US) إلى تراجع المعنويات وضرب أسهم التكنولوجيا بشدة. حوّل المستثمرون تركيزهم بعيدًا عن احتمالية المزيد من خفض أسعار الفائدة، وعادوا إلى أساسيات قطاع التكنولوجيا، حيث عادت المخاوف للظهور بشأن التقييمات المبالغ فيها، والإنفاق المفرط على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، وبطء العائد على رأس المال المستثمر. تعرضت أسهم الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي لضغوط بعد إعلان أوراكل عن أرباحها: انخفضت أسهم إنفيديا وإيه إم دي بنحو 1%، بينما تراجعت أسهم كورويف بنحو 4%.

انخفضت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 ( US100 ) بأكثر من 1.5% عند أدنى مستوى لها خلال اليوم، مما أدى إلى انخفاض أسهم التكنولوجيا الآسيوية. حاليًا، انخفض مؤشر US100 بنحو 0.8%، بينما يتراجع مؤشر US500 بنسبة 0.6%. في آسيا، انخفضت أسهم سوفت بنك، المرتبطة ارتباطًا وثيقًا بشركة أوبن إيه آي، بأكثر من 8% في طوكيو.

انخفضت أسهم أوراكل بأكثر من 10% في التداولات المسائية بعد أن جاءت إيرادات الربع الثاني من السنة المالية أقل بكثير من توقعات السوق. ويُعدّ هذا التراجع مؤلمًا بشكل خاص نظرًا لمكانة أوراكل في طفرة الذكاء الاصطناعي وتزايد المخاوف بشأن التقييمات المبالغ فيها في هذا القطاع.

كشفت الشركة عن زيادة كبيرة في الإنفاق على مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية للأجهزة، لكن النتائج تشير إلى أن تحقيق الربحية يسير بوتيرة أبطأ مما كان يأمله المستثمرون. ويُثير هذا التفاوت بين ارتفاع التكاليف وتباطؤ نمو الإيرادات مخاوف جديدة.

انخفض سعر البيتكوين بأكثر من 2.5% اليوم، متراجعًا عن قفزته التي أعقبت قرار الاحتياطي الفيدرالي من 94,000 دولار إلى ما يقارب 90,000 دولار، في إشارة واضحة إلى عودة النفور من المخاطرة إلى السوق.

يحاول مؤشر US100 الاستقرار بعد موجة البيع، وقد عاد ليتجاوز المتوسط ​​المتحرك الأسي لـ 200 ساعة. على الرغم من تقلبات أواخر الخريف، لا يزال مؤشر ناسداك 100 مرتفعًا بنسبة 22% تقريبًا هذا العام، بينما لا يزال مؤشر MSCI العالمي للأسهم أعلى بنسبة تزيد عن 20% منذ بداية العام، وهو في طريقه لتحقيق أفضل أداء سنوي له منذ عام 2019.

المصدر: xStation5

محا البيتكوين المكاسب المرتبطة بقرارات الاحتياطي الفيدرالي على الفور تقريباً مع تراجع العقود الآجلة الأمريكية.

المصدر: xStation5

تُثير أوراكل قلق وول ستريت، ولكن هل ينبغي لها ذلك؟

بدلاً من تهدئة الأسواق، أعاد تقرير أوراكل الفصلي إشعال النقاش حول ما إذا كان الإنفاق على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي قد تجاوز الحد. هل هذا القلق مُبرر؟ يُذكر أن أوراكل أبرمت في سبتمبر/أيلول عقدًا ضخمًا لمدة خمس سنوات بقيمة 300 مليار دولار مع شركة OpenAI لتوفير سعة حوسبة، مما أدى إلى ارتفاع حاد في سعر السهم خلال جلسة واحدة. وعقب هذا الإعلان، أصبح لاري إليسون لفترة وجيزة أغنى شخص في العالم. خلال الأشهر الستة الماضية، وقّعت الشركة عقودًا إضافية بقيمة 385 مليار دولار تقريبًا، بما في ذلك عقود مع Nvidia وMeta Platforms، ومع ذلك يتلاشى التفاؤل بشأن السهم.

في الربع الأخير، حققت أوراكل أرباحًا بلغت 2.26 دولارًا للسهم، متجاوزة التوقعات البالغة 1.64 دولارًا، لكن إيرادات الربع بلغت 16.06 مليار دولار، متجاوزة التوقعات البالغة 16.2 مليار دولار. على الرغم من خيبة الأمل، حققت أوراكل نموًا في الإيرادات بنسبة 14%، وقفزة ملحوظة بنسبة 68% في مبيعات بنية أوراكل السحابية ( OCI ) لتصل إلى 4.1 مليار دولار، بينما بلغ إجمالي إيرادات الحوسبة السحابية 7.98 مليار دولار (مقابل 7.92 مليار دولار متوقعة). مع ذلك، لم يكن هذا كافيًا لإرضاء وول ستريت.

ارتفع صافي الدخل إلى 6.14 مليار دولار من 3.15 مليار دولار في العام السابق. وانخفضت إيرادات البرمجيات بنسبة 3% إلى 5.88 مليار دولار، وهو أقل من المتوقع البالغ 6.06 مليار دولار. على الرغم من ارتفاع صافي الدخل، بلغ التدفق النقدي الحر في الربع الأخير من العام -10 مليارات دولار، وهو أسوأ بكثير من المتوقع البالغ -5.2 مليار دولار.

بالنسبة للربع القادم، تتوقع الشركة أرباحًا تتراوح بين 1.70 و1.74 دولارًا للسهم الواحد، ونموًا في الإيرادات يتراوح بين 19 و21% على أساس سنوي. وكان متوسط ​​التوقعات 1.72 دولارًا للسهم الواحد و16.87 مليار دولار من الإيرادات، ما يعني نموًا بنسبة 19% تقريبًا. رفعت أوراكل أيضًا نفقاتها الرأسمالية السنوية المخططة بمقدار 15 مليار دولار لتصل إلى 50 مليار دولار، أي بزيادة قدرها 40%، مقارنةً بـ 21 مليار دولار في السنة المالية السابقة.

وقفزت الإيرادات الموقعة، ولكن غير المُسجلة بعد، إلى 528 مليار دولار، بزيادة مذهلة قدرها 438% على أساس سنوي، وقفزة ملحوظة من 455 مليار دولار في الربع الأخير. ولا تزال المشاريع قيد التنفيذ ضخمة وتتوسع، وتتوقع أوراكل تحقيق إيرادات إضافية بقيمة 4 مليارات دولار في السنة المالية 2027. وقد التزمت OpenAI بإنفاق أكثر من 300 مليار دولار على بنية أوراكل التحتية على مدى خمس سنوات، وهو ما يُعد حجر الزاوية في مكانة أوراكل في منظومة الذكاء الاصطناعي. ويكمن التحدي الذي يواجه الأسواق في أن هذا التوسع الكبير في مراكز البيانات وبنية الذكاء الاصطناعي التحتية قد زاد من الطلبات، ولكنه زاد أيضًا بشكل كبير من عبء ديون الشركة.

وتؤكد أوراكل أنها ستحافظ على تصنيفها الائتماني الممتاز، وتقول إن جزءًا من التمويل سيأتي من العملاء الذين سيُزودون الشركة برقائقهم الخاصة لتثبيتها في مراكز بياناتها، بالإضافة إلى الموردين الذين سيُقدمون رقائق بموجب اتفاقيات تأجير. رفعت الالتزامات الجديدة النفقات الرأسمالية السنوية المتوقعة إلى حوالي 50 مليار دولار (مقارنةً بـ 35 مليار دولار في سبتمبر)، مقابل 21 مليار دولار في السنة المالية الماضية.

وعلّقت الشركة على تقارير المحللين التي أشارت إلى أن أوراكل قد تحتاج إلى أكثر من 100 مليار دولار لإتمام توسعة بنيتها التحتية. وتؤكد أوراكل أن احتياجاتها التمويلية الفعلية ستكون أقل.

خلال الربع، عيّنت أوراكل كلاي ماغويرك ومايك سيسيليا رئيسين تنفيذيين جديدين لها، وأطلقت مجموعة من أنظمة الذكاء الاصطناعي المصممة لأتمتة عمليات المالية والموارد البشرية والمبيعات. وتعززت الأرباح وفقًا للمعايير المحاسبية المقبولة عمومًا والأرباح المعدلة بفضل مكاسب قبل الضرائب بلغت 2.7 مليار دولار من بيع حصتها في شركة تصنيع الرقائق أمبير، التي وافقت سوفت بنك على الاستحواذ عليها مقابل 6.5 مليار دولار. وأوضحت أوراكل أنها باعت أمبير لأن إنتاج رقائقها الخاصة لم يعد ضروريًا من الناحية الاستراتيجية. وتهدف الشركة الآن إلى استخدام الرقائق التي يفضلها عملاؤها. انخفضت أسهم شركة أوراكل بنسبة 23% في نوفمبر، وهو أسوأ أداء شهري للسهم منذ عام 2001. ولا يزال السعر أقل بنحو 30% من ذروة سبتمبر، على الرغم من أنه لا يزال مرتفعًا بأكثر من 30% منذ بداية العام، متفوقًا على مؤشر ناسداك.

المصدر: xStation5

المصدر: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.