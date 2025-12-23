عاجل: بيانات الناتج الإجمالي المحلي من الولايات المتحدة

صدرت بيانات الناتج الإجمالي المحلي من الولايات المتحدة وجاءت كالتالي:

الناتج الإجمالي المحلي: السابق: 3.8 % , المتوقع: 3.3 %, الفعلي: 4.3%

مؤشر أسعار الناتج المحلي الإجمالي (الربع الثالث): السابق: 2.1 % , المتوقع: 2.7 %, الفعلي: 3.7 %

أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية (الربع الثالث): السابق: 2.6 % , المتوقع: 2.9 %, الفعلي: 2.9%

السلع المعمرة لشهر أكتوبر:

طلبات السلع المعمرة: انخفاض فعلي بنسبة 2.2% شهريًا؛ انخفاض متوقع بنسبة 1.5% شهريًا؛ ارتفاع سابق بنسبة 0.7% شهريًا؛

طلبات السلع المعمرة الأساسية: انخفاض فعلي بنسبة 0.2% شهريًا؛ انخفاض متوقع بنسبة 0.3% شهريًا؛ ارتفاع سابق بنسبة 0.7% شهريًا؛

السلع المعمرة باستثناء الدفاع: انخفاض فعلي بنسبة 1.5% شهريًا؛ انخفاض سابق بنسبة 0.1% شهريًا؛

السلع المعمرة باستثناء النقل: انخفاض متوقع بنسبة 0.3% شهريًا؛ ارتفاع سابق بنسبة 0.6% شهريًا.

تعكس بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي أداءً أقوى من التوقعات، ما يشير إلى متانة النمو الاقتصادي. في المقابل، الارتفاع الواضح في مؤشر الأسعار يبرز ضغوطًا تضخمية متزايدة، ما قد يدعم توجه الاحتياطي الفيدرالي نحو سياسة نقدية أكثر تشددًا خلال الفترات المقبلة.