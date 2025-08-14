عاجل: بيانات مؤشر أسعار المنتجين من الولايات المتحدة

صدرت بيانات مؤشر أسعار المنتجين من الولايات المتحدة وجاءت كالتالي:
- مؤشر أسعار المنتجين الأساسي (Y/Y): السابق: 2.6%, المتوقع: 2.9%, الفعلي: 3.7%
- مؤشر أسعار المنتجين الأساسي (M/M): السابق: 0.0%, المتوقع: 0.2%, الفعلي: 0.9%
- مؤشر أسعار المنتجين(Y/Y): السابق: 2.4%, المتوقع: 2.5%, الفعلي: 3.3%
- مؤشر أسعار المنتجين (M/M): السابق: 0.0%, المتوقع: 0.2%, الفعلي: 0.9%
بيانات سوق العمل:
- مطالبات البطالة الأسبوعية: السابق: 227, المتوقع: 225, الفعلي: 224
- المطالبات المستمرة: السابق: 1968, المتوقع: 1960, الفعلي: 1953
تدعم مجموعة بيانات الاقتصاد الكلي الصادرة اليوم بشكل كبير موقف الاحتياطي الفيدرالي الحالي من السياسة النقدية، مشيرةً إلى استمرار الضغوط التضخمية ومتانة سوق العمل. جاءت أسعار المنتجين أعلى بكثير من التوقعات، مما يُضعف قراءة الشهر الماضي الأكثر اعتدالًا، والتي أشارت في البداية إلى تأثير محدود للرسوم الجمركية. من ناحية أخرى، ظلت طلبات إعانة البطالة مستقرة، حيث انخفض العدد الإجمالي بأكثر من المتوقع.