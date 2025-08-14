ارتفاع الدولار بعد ارتفاع مؤشر PPI 📈

🏛️ احتمالية خفض أسعار الفائدة في سبتمبر تنخفض قليلاً بعد صدور البيانات

انتعش تضخم أسعار المنتجين في الولايات المتحدة بشكل قوي وغير متوقع (مؤشر أسعار المنتجين الأساسي: +3.7% مقابل تقديرات 2.9%) بعد أن أشارت القراءة المعتدلة للشهر الماضي إلى تأثير محدود لرسوم دونالد ترامب الجمركية على أسعار السلع الإنتاجية.

وُجّه أقوى ضغط في قطاع الأغذية (الخضراوات: +39%)، ووقود التدفئة والمقطرات (+15%)، ووقود الديزل (+12%). كما برز الضغط المرتبط بالرسوم الجمركية في أسعار خردة الصلب والحديد (+4.5%) والإلكترونيات (+5%).

المصدر: أبحاث XTB

يشير النمط العام للمساهمات الفردية إلى تزايد ضغط الأسعار في القطاع الصناعي، الذي تبرز منتجاته تدريجيًا كمصدر جديد للتضخم في الولايات المتحدة. حتى الآن، كانت الخدمات هي المحرك الرئيسي للتضخم، إلا أن ارتفاع تكاليف المواد والمخاوف بشأن سلاسل التوريد قد يؤدي، بعد فرض الرسوم الجمركية، إلى ارتفاع أسعار مجموعة واسعة من السلع.

ووفقًا لسوق المبادلات، لم يُغير المستثمرون توقعاتهم بشكل كبير لاجتماع الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر/أيلول على الرغم من مفاجأة التضخم في مؤشر أسعار المنتجين. في الوقت الحالي، يُقدر احتمال خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس بنسبة 94%، مقارنةً بنسبة 98% قبل صدور التقرير.

بالنسبة لزوج اليورو/الدولار الأمريكي، اختبر الإطار الزمني H1 لفترة وجيزة المتوسط المتحرك الأسّاسي لـ 200 فترة (خط الذهب على الرسم البياني)، والذي قد يُمثل من منظور فني مستوى دعم مهم. مع ذلك، تم احتواء الزخم الهبوطي المبكر بسرعة نسبية، مما يُشير إلى أن المستثمرين لم يُغيروا توقعاتهم تمامًا بخفض أسعار الفائدة من قِبَل الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر - وهي خطوة تُمثل حمائمية للدولار نفسه. المصدر: xStation5