اقرأ أكثر

ارتفاع الدولار بعد ارتفاع مؤشر PPI 📈

٤:٥٨ م ١٤ أغسطس ٢٠٢٥

🏛️ احتمالية خفض أسعار الفائدة في سبتمبر تنخفض قليلاً بعد صدور البيانات

انتعش تضخم أسعار المنتجين في الولايات المتحدة بشكل قوي وغير متوقع (مؤشر أسعار المنتجين الأساسي: +3.7% مقابل تقديرات 2.9%) بعد أن أشارت القراءة المعتدلة للشهر الماضي إلى تأثير محدود لرسوم دونالد ترامب الجمركية على أسعار السلع الإنتاجية.

 

إبدأ بالإستثمار اليوم أو تدرّب على حساب تجريبي

إنشاء حساب حساب تجريبي تحميل تطبيق الجوال تحميل تطبيق الجوال

وُجّه أقوى ضغط في قطاع الأغذية (الخضراوات: +39%)، ووقود التدفئة والمقطرات (+15%)، ووقود الديزل (+12%). كما برز الضغط المرتبط بالرسوم الجمركية في أسعار خردة الصلب والحديد (+4.5%) والإلكترونيات (+5%).

المصدر: أبحاث XTB

 

يشير النمط العام للمساهمات الفردية إلى تزايد ضغط الأسعار في القطاع الصناعي، الذي تبرز منتجاته تدريجيًا كمصدر جديد للتضخم في الولايات المتحدة. حتى الآن، كانت الخدمات هي المحرك الرئيسي للتضخم، إلا أن ارتفاع تكاليف المواد والمخاوف بشأن سلاسل التوريد قد يؤدي، بعد فرض الرسوم الجمركية، إلى ارتفاع أسعار مجموعة واسعة من السلع.

ووفقًا لسوق المبادلات، لم يُغير المستثمرون توقعاتهم بشكل كبير لاجتماع الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر/أيلول على الرغم من مفاجأة التضخم في مؤشر أسعار المنتجين. في الوقت الحالي، يُقدر احتمال خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس بنسبة 94%، مقارنةً بنسبة 98% قبل صدور التقرير.

بالنسبة لزوج اليورو/الدولار الأمريكي، اختبر الإطار الزمني H1 لفترة وجيزة المتوسط المتحرك الأسّاسي لـ 200 فترة (خط الذهب على الرسم البياني)، والذي قد يُمثل من منظور فني مستوى دعم مهم. مع ذلك، تم احتواء الزخم الهبوطي المبكر بسرعة نسبية، مما يُشير إلى أن المستثمرين لم يُغيروا توقعاتهم تمامًا بخفض أسعار الفائدة من قِبَل الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر - وهي خطوة تُمثل حمائمية للدولار نفسه. المصدر: xStation5

share
back

أخبار الأسواق

12.09.2025
٩:٥٦ م

ملخص يومي: مشاعر متباينة في وول ستريت قبل قرارات الاحتياطي الفيدرالي الحاسمة 💡

تشهد وول ستريت انقسامًا حادًا في المعنويات. فمن ناحية، يرتفع مؤشر US100 بنسبة 0.4%، بينما يرتفع مؤشر US500 بنسبة 0.05%، بينما يشهد مؤشرا US2000 وUS30...

 ٨:٠٧ م

عاجل: انخفاض أسهم شركتي فايزر وموديرنا بعد تقارير في صحيفة واشنطن بوست 🚨

وفقًا لصحيفة واشنطن بوست، تُخطط إدارة ترامب لربط لقاحات كوفيد-19 بوفاة 25 طفلًا، مما أثار قلقًا في الأوساط العلمية وأدى إلى انخفاض حاد في أسعار أسهم شركتي...

 ٦:٢٨ م

افتتاح الأسواق الأمريكية: تباطؤ السوق بعد أسبوع مزدحم

يسود وول ستريت اليوم جو من الترقب وقليل من القلق. أغلقت المؤشرات الرئيسية يوم الخميس عند مستويات قياسية جديدة، لكنها بدأت اليوم تتخلى عن بعض مكاسبها. لا...
المزيد من الأخبار

انضم إلى أكثر من 1.700.000 عملاء مجموعة XTB من جميع أنحاء العالم

ابدأ التداول احصل على التطبيق احصل على التطبيق
الأدوات المالية التي نقدمها، خاصة عقود الفروقات (CFDs)، قد تكون ذات مخاطر عالية. الأسهم الجزئية (FS) هي حق ائتماني مكتسب من XTB ​​في الأجزاء الكسرية من الأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة. الأسهم الجزئية ليست أداة مالية منفصلة. هناك حقوق شركات محدودة للأسهم الجزئية.
الخسائر يمكن أن تتجاوز الايداعات