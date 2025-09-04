عاجل: بيانات مؤشر ISM غير التصنيعي

تم إصدار بيانات ISM للخدمات الأمريكية في الساعة2:00 مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يُظهر التقرير ارتفاع المؤشر الرئيسي.
مؤشر ISM غير التصنيعي من الولايات المتحدة:
- مؤشر ISM غير التصنيعي: السابق: ,50.1 المتوقع: 50.9، الفعلي: 52.0
- مؤشر ISM غير التصنيعي للأسعار: السابق: 69.9, المتوقع: 70.0، الفعلي: 69.2
- مؤشر ISM غير التصنيعي للعمالة: السابق: 46.4, المتوقع: 46.2، الفعلي: 46.5
- مؤشر ISM غير التصنيعي للطلبيات الجديدة: السابق: ,50.3 المتوقع: 50.1، الفعلي: 56.0