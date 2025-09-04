اقرأ أكثر

انخفاض الكاكاو 2% 📉 تحسن في العرض في الأفق❓

٧:٣١ م ٤ سبتمبر ٢٠٢٥

واصلت العقود الآجلة للكاكاو تراجعها (COCOA: -2%) بعد أن أشارت مونديليز إنترناشونال الأمريكية لإنتاج الشوكولاتة إلى تحسن في إمدادات المواد الخام.

ووفقًا للشركة، سيشهد الموسم القادم في غرب إفريقيا زيادة في إنتاج قرون الكاكاو. وتعزز التوقعات الجديدة الاتجاه الهبوطي القوي لأسعار الكاكاو الذي استؤنف في مايو، بعد أن وصلت الأسعار إلى مستوى قياسي بلغ 12,000 دولار أمريكي للطن مع مطلع موسم 2024/2025.

إبدأ بالإستثمار اليوم أو تدرّب على حساب تجريبي

إنشاء حساب حساب تجريبي تحميل تطبيق الجوال تحميل تطبيق الجوال

بعد موسم حصاد ضعيف في 2023/2024، ارتفع عدد القرون في غرب إفريقيا مؤخرًا إلى 7% فوق متوسط ​​الخمس سنوات. ومع ذلك، لا يزال نضج القرون غير مؤكد. أفادت مجموعة كوموديتي ويذر أن الستين يومًا الماضية كانت الأكثر جفافًا منذ عام 1979، مما يجعل من الصعب التنبؤ بمقدار الزيادة الفعلية في إمدادات الكاكاو.

 

بعد محاولة الحفاظ على مستوى الأمس في بداية الجلسة، انخفض عقد الكاكاو بشكل حاسم، متجهًا نحو أدنى مستوى سجله يوم الثلاثاء. المصدر: xStation5

share
back

أخبار الأسواق

12.09.2025
٩:٥٦ م

ملخص يومي: مشاعر متباينة في وول ستريت قبل قرارات الاحتياطي الفيدرالي الحاسمة 💡

تشهد وول ستريت انقسامًا حادًا في المعنويات. فمن ناحية، يرتفع مؤشر US100 بنسبة 0.4%، بينما يرتفع مؤشر US500 بنسبة 0.05%، بينما يشهد مؤشرا US2000 وUS30...

 ٨:٠٧ م

عاجل: انخفاض أسهم شركتي فايزر وموديرنا بعد تقارير في صحيفة واشنطن بوست 🚨

وفقًا لصحيفة واشنطن بوست، تُخطط إدارة ترامب لربط لقاحات كوفيد-19 بوفاة 25 طفلًا، مما أثار قلقًا في الأوساط العلمية وأدى إلى انخفاض حاد في أسعار أسهم شركتي...

 ٦:٢٨ م

افتتاح الأسواق الأمريكية: تباطؤ السوق بعد أسبوع مزدحم

يسود وول ستريت اليوم جو من الترقب وقليل من القلق. أغلقت المؤشرات الرئيسية يوم الخميس عند مستويات قياسية جديدة، لكنها بدأت اليوم تتخلى عن بعض مكاسبها. لا...
المزيد من الأخبار

انضم إلى أكثر من 1.700.000 عملاء مجموعة XTB من جميع أنحاء العالم

ابدأ التداول احصل على التطبيق احصل على التطبيق
الأدوات المالية التي نقدمها، خاصة عقود الفروقات (CFDs)، قد تكون ذات مخاطر عالية. الأسهم الجزئية (FS) هي حق ائتماني مكتسب من XTB ​​في الأجزاء الكسرية من الأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة. الأسهم الجزئية ليست أداة مالية منفصلة. هناك حقوق شركات محدودة للأسهم الجزئية.
الخسائر يمكن أن تتجاوز الايداعات