انخفاض الكاكاو 2% 📉 تحسن في العرض في الأفق❓

واصلت العقود الآجلة للكاكاو تراجعها (COCOA: -2%) بعد أن أشارت مونديليز إنترناشونال الأمريكية لإنتاج الشوكولاتة إلى تحسن في إمدادات المواد الخام.

ووفقًا للشركة، سيشهد الموسم القادم في غرب إفريقيا زيادة في إنتاج قرون الكاكاو. وتعزز التوقعات الجديدة الاتجاه الهبوطي القوي لأسعار الكاكاو الذي استؤنف في مايو، بعد أن وصلت الأسعار إلى مستوى قياسي بلغ 12,000 دولار أمريكي للطن مع مطلع موسم 2024/2025.

بعد موسم حصاد ضعيف في 2023/2024، ارتفع عدد القرون في غرب إفريقيا مؤخرًا إلى 7% فوق متوسط ​​الخمس سنوات. ومع ذلك، لا يزال نضج القرون غير مؤكد. أفادت مجموعة كوموديتي ويذر أن الستين يومًا الماضية كانت الأكثر جفافًا منذ عام 1979، مما يجعل من الصعب التنبؤ بمقدار الزيادة الفعلية في إمدادات الكاكاو.

بعد محاولة الحفاظ على مستوى الأمس في بداية الجلسة، انخفض عقد الكاكاو بشكل حاسم، متجهًا نحو أدنى مستوى سجله يوم الثلاثاء. المصدر: xStation5