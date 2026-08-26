  
١٦:٣٥ · ٢٦ أغسطس ٢٠٢٦

عاجل: بيانات مؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي (PCE) من الولايات المتحدة

Milad Azar
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Market Research Analyst • UAE

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تم إصدار حزمة البيانات الشهرية من الولايات المتحدة، بما في ذلك التضخم في نفقات الاستهلاك الشخصي، اليوم في الساعة 12:30 مساءً بتوقيت جرينتش. تمت مراقبة التقرير عن كثب حيث أن نفقات الاستهلاك الشخصي هي المقياس المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي للتضخم.

بيانات الإنفاق الاستهلاكي الشخصي من الولايات المتحدة:

  • مؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي الأساسي (Y/Y): السابق: 3.3%, المتوقع: 3.3%, الفعلي: 3.3%
  • مؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي الأساسي (M/M): السابق: 0.1%, المتوقع: 0.2%, الفعلي: 0.2%
  • مؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي (M/M): السابق: -0.1%, المتوقع: 0.1%, الفعلي: 0.2%
  • مؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي (Y/Y): السابق: 3.7%, المتوقع: 3.6%, الفعلي: 3.7%
 

أظهرت بيانات يوليو صورة مختلطة للاقتصاد الأمريكي، مع ثبات الإنفاق الحقيقي وارتفاع الضغوط التضخمية، ما يقلل فرص تحرك سريع من الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة.

ارتفع مؤشر PCE الأساسي بنسبة 0.2% شهريًا و3.3% سنويًا، مطابقًا للتوقعات، بينما صعد المؤشر العام 0.2% شهريًا و3.7% سنويًا. وفي المقابل، استقر الإنفاق الحقيقي عند 0.0%، مع تراجع الإنفاق على السلع مقابل زيادة الإنفاق على الخدمات.

كما تجاوز الدخل الشخصي التوقعات، مرتفعًا 0.4% في يوليو، بينما عُدّل نمو إنفاق المستهلكين في الربع الثاني بالزيادة إلى 3.4%. وارتفع معامل انكماش الناتج المحلي الإجمالي إلى 6.4%، ما يعكس استمرار الضغوط السعرية.

وتشير البيانات إلى أن التضخم لا يزال عنيدًا رغم تباطؤ الاستهلاك الحقيقي، ما قد يدفع الفيدرالي إلى مواصلة نهجه الحذر. وقد تفاعل الدولار إيجابيًا بشكل طفيف، بينما تراجعت العقود الآجلة لـS&P 500 واليورو مقابل الدولار بشكل محدود.

 

Milad Azar

Market Research Analyst • UAE

Senior Market analyst with XTB for more than three years, specializing in global financial market, macroeconomic analysis, technical analysis with a strong focus on Asian market

I hold a master of science degree in Financial Risk management 
regular commentator on CNBC arabia, Skynews and TRT world

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