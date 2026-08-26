تعديل الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي للربع الثاني بالزيادة إلى 6.4%

تراجع الإنفاق الاستهلاكي الأمريكي في يوليو/تموز، حيث عوّضت الزيادة في تكاليف الخدمات انخفاض الإنفاق على السلع، مما أدى إلى ثبات الاستهلاك الحقيقي. ومع توافق مؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي الأساسي مع التوقعات عند 3.3%، وتعديل مؤشرات انكماش الأسعار للربع الثاني بالزيادة، فإن بيانات اليوم لا تُعطي مجلس الاحتياطي الفيدرالي سببًا يُذكر للتسرع في أي تغيير في أسعار الفائدة.

النقاط الرئيسية:

ارتفع مؤشر أسعار الإنفاق الاستهلاكي الشخصي الأساسي بنسبة 0.2% شهريًا و3.3% سنويًا في يوليو/تموز، متوافقًا مع التوقعات.

ارتفع مؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي الرئيسي في يوليو/تموز بنسبة 0.2% شهريًا و3.7% سنويًا. وكانت القراءة السنوية أعلى بقليل من المتوقع، لكنها متوافقة مع قراءة يونيو/حزيران.

توقف الإنفاق الحقيقي: ارتفع الإنفاق الاستهلاكي الاسمي في يوليو/تموز بنسبة 0.2% شهريًا، بينما ظل الإنفاق الحقيقي (المعدل حسب التضخم) ثابتًا عند 0.0% شهريًا.

وفقًا لبيانات مكتب التحليل الاقتصادي، فقد عوّض انخفاض الإنفاق على السلع بمقدار 49.9 مليار دولار أمريكي الزيادة في الإنفاق على الخدمات التي بلغت 86.2 مليار دولار أمريكي.

ارتفع الإنفاق الاستهلاكي الشخصي الاسمي بنسبة 0.2% شهريًا، بينما ظل الإنفاق الحقيقي (المعدل حسب التضخم) ثابتًا عند 0.0% شهريًا.

وفقًا لبيانات مكتب التحليل الاقتصادي، فقد عوّض انخفاض الإنفاق على السلع بمقدار 49.9 مليار دولار أمريكي الزيادة في الإنفاق على الخدمات التي بلغت 86.2 مليار دولار أمريكي. تجاوز الدخل الشخصي التوقعات: ارتفع الدخل الشخصي بنسبة 0.4% على أساس شهري في يوليو (مقابل 0.2% متوقعة)، بينما ارتفع الدخل الشخصي المتاح بنسبة 0.5% على أساس شهري. وبلغ معدل الادخار الشخصي 3.0%.

نمو الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني دون تعديل عند 1.5%: بقي الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للربع الثاني دون تعديل عند معدل سنوي قدره 1.5% (انخفاضًا من 2.1% في الربع الأول).

تعديلات تصاعدية للإنفاق الاستهلاكي الشخصي: تم تعديل الإنفاق الاستهلاكي للربع الثاني بالزيادة إلى 3.4% (مقابل 3.2% مبدئيًا)، مما رفع المبيعات النهائية الحقيقية للمشترين المحليين إلى 4.2%. في الوقت نفسه، تم تعديل معامل انكماش الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني بالزيادة إلى 6.4% (مقابل 6.2% مبدئيًا)، مما يشير إلى مزيد من الضغوط التضخمية.

ارتفع مؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي الأساسي للربع الثاني إلى 3.6% (مقابل 3.4% مبدئيًا)، وارتفع مؤشر أسعار الإنفاق الاستهلاكي الشخصي الرئيسي للربع الثاني إلى 5.3% (مقابل 5.1% مبدئيًا).

أثبتت مقاييس التضخم الأساسية: تم تعديل مؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي للربع الثاني باستثناء الغذاء والطاقة والإسكان إلى 3.4% (مقابل 3.2% مبدئيًا)، بينما تسارع مؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي للخدمات للربع الثاني باستثناء الطاقة والإسكان إلى 3.7% (مقابل 3.4% مبدئيًا).

جاء التعديل الرئيسي للمساهمات من الإنفاق الاستهلاكي الذي تم رفعه. المصدر: مكتب التحليل الاقتصادي

في يوليو، كان نمو الإنفاق الاستهلاكي مدفوعًا بالكامل بمكاسب قطاع الخدمات، بقيادة الخدمات المالية والرعاية الصحية، مما عوض تمامًا الانكماش الواسع النطاق في فئات السلع المادية. المصدر: مكتب التحليل الاقتصادي.

تعليق على البيانات

تشير البيانات المجمعة إلى صورة لضغوط سعرية كامنة مستمرة، إلى جانب زخم استهلاكي ثابت ولكنه مرتفع نسبيًا في بداية الربع الثالث. على الرغم من أن قراءة الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي السنوي للربع الثاني ظلت دون تعديل عند 1.5%، فإن التعديلات التصاعدية للاستهلاك الشخصي إلى 3.4% والمبيعات المحلية الخاصة (4.2%) تُظهر أن الطلب الداخلي ظل أقوى مما أشارت إليه التقديرات الأولية.

مع ذلك، تشير التعديلات التصاعدية الكبيرة في جميع مؤشرات انكماش الأسعار للربع الثاني، ولا سيما مؤشر انكماش الناتج المحلي الإجمالي الذي بلغ 6.4% ومؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي الأساسي الذي بلغ 3.6%، إلى أن انخفاض التضخم الفصلي قد توقف أكثر مما كان يُعتقد سابقًا. مع بداية يوليو، وفي حين دعم نمو الأجور ارتفاعًا بنسبة 0.4% في الدخل الشخصي، فقد استقر الإنفاق الحقيقي عند 0.0% شهريًا. يزيد المستهلكون من إنفاقهم الاسمي بشكل أساسي لاستيعاب ارتفاع أسعار الخدمات مع تقليص مشترياتهم من السلع المادية.

ردود فعل السوق

قلصت العقود الآجلة لأسعار الفائدة الأمريكية قصيرة الأجل مكاسبها السابقة عقب صدور البيانات. وتعزز التعديلات التصاعدية لمُعاملات انكماش الأسعار للربع الثاني فكرة رفع أسعار الفائدة في نهاية العام.

حافظ مؤشر الدولار الأمريكي على مكاسبه، مسجلاً ارتفاعاً طفيفاً مقابل اليورو

انخفضت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 ( US500 ) انخفاضاً طفيفاً. ويؤثر كل من ثبات مُعاملات انكماش الأسعار وركود الإنفاق الاستهلاكي الحقيقي بشكل طفيف على توقعات أرباح الشركات ومستوى تقبّل المخاطر.

كان رد الفعل فاتراً إلى حد ما، وانخفض سعر صرف اليورو مقابل الدولار الأمريكي انخفاضاً طفيفاً بعد صدور البيانات، ويعود ذلك بشكل خاص إلى مؤشرات التضخم. المصدر: xStation5