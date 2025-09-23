اقرأ أكثر

عاجل: بيانات مؤشر مديري المشتريات من ألمانيا

١١:٣٠ ص ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٥

صدر اليوم مؤشر مديري المشتريات (PMI) ألمانيا في الساعة 8:30 مساءً بتوقيت جرينتش.

  • مؤشر مديري المشتريات المركب: السابق: 50.5, المتوقع: 50.5, الفعلي: 52.4
  • مؤشر مديري المشتريات التصنيعي: السابق: 49.8, المتوقع: 50.0, الفعلي: 48.5
  • مؤشر مديري المشتريات الخدماتي: السابق: 49.3, المتوقع: 49.5, الفعلي: 52.5

في سبتمبر، نما نشاط الأعمال الألماني بأسرع وتيرة له في 16 شهرًا، حيث ارتفع مؤشر مديري المشتريات المركب HCOB Flash Germany إلى 52.4، ويعود ذلك أساسًا إلى الانتعاش القوي في قطاع الخدمات. وعلى الرغم من هذا النمو، انخفضت الطلبات الجديدة في كل من قطاعي التصنيع والخدمات، مما يعكس ضعف الطلب ويؤدي إلى مزيد من الانخفاض في التوظيف، الذي انخفض للشهر السادس عشر على التوالي. وارتفعت الضغوط التضخمية بشكل طفيف، مع ارتفاع أسعار كل من المدخلات والمخرجات بأسرع معدلاتها في عدة أشهر، وخاصة في قطاع الخدمات. وتراجعت توقعات الشركات للعام المقبل مرة أخرى، حيث انخفضت إلى ما دون المتوسط ​​طويل الأجل، حيث أشارت الشركات إلى عدم اليقين الاقتصادي وارتفاع التكاليف وضعف الطلب كمخاوف رئيسية. وبينما يتوسع الاقتصاد بشكل عام، فإن نقص الأعمال الجديدة وضعف الثقة يشيران إلى أن الزخم الحالي قد لا يستمر في الأشهر المقبلة.

فرنسا، مؤشر مديري المشتريات الصناعي HCOB لشهر سبتمبر، P: 48.1 (تقديري 50.1؛ سابق 50.4)

- مؤشر مديري المشتريات الخدمي HCOB: 48.9 (تقديري 49.6؛ سابق 49.8)

- مؤشر مديري المشتريات المركب HCOB: 48.4 (تقديري 49.7؛ سابق 49.8)

في سبتمبر، تباطأ النشاط الاقتصادي في فرنسا بأسرع وتيرة له منذ أبريل، حيث انخفض مؤشر مديري المشتريات المركب HCOB Flash France إلى 48.4، مسجلاً أسرع انخفاض شهري في خمسة أشهر. انخفض إنتاج كل من قطاعي التصنيع والخدمات بشكل ملحوظ، واستمرت الطلبات الجديدة في الانخفاض لستة عشر شهرًا متتاليًا، وهو ما تعزوه الشركات إلى ضعف الطلب وعدم اليقين السياسي. على الرغم من ذلك، ارتفع معدل التوظيف في القطاع الخاص للشهر الثاني على التوالي، على الرغم من أن وتيرة النمو كانت متواضعة، وللمرة الأولى منذ مايو، خفضت الشركات أسعارها لتعزيز قدرتها التنافسية. استمرت تكاليف التشغيل في الارتفاع، ولكن بوتيرة أبطأ، ولا تزال آفاق النمو ضعيفة بسبب استمرار حالة عدم اليقين وضعف الطلب. ولا تشير المؤشرات الرئيسية إلى تحسن في الأشهر المقبلة، ويتفاقم الوضع أكثر بسبب التوترات السياسية في البلاد.

كتبها

Milad Azar

