اقرأ أكثر

تعليق غولسبي، عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي، على خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس. EURUSD يقترب من 1.18

٤:٥٥ م ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٥

أشار أوستن غولسبي، محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو، اليوم إلى موقف أكثر تشاؤمًا بشأن قرار أسعار الفائدة الأمريكية. وفيما يلي أهم ما جاء في خطابه:

  • يستمر سوق العمل في التباطؤ بوتيرة معتدلة.
  • أعتقد أن أسعار الفائدة قد تنخفض بعض الشيء إذا كنا نسير على الطريق الصحيح لإعادة التضخم إلى مستواه المستهدف.
  • علينا أن نكون حذرين بعض الشيء بشأن اتخاذ إجراءات جريئة.
  • في الوقت الحالي، لا أفكر في تخفيضات بمقدار 50 نقطة أساس.
  • الحياد أقل من مستوانا الحالي بمقدار 100-125 نقطة أساس.
  • أعتقد أن الاحتياطي الفيدرالي متشدد بعض الشيء.
  • لم نغير مستوى التضخم المستهدف.
  • تشير إحصاءات سوق العمل إلى استقرار كبير.
  • لدينا سوق يتميز بانخفاض معدلات التوظيف وتسريح العمال.

اليورو مقابل الدولار الأمريكي (الفاصل الزمني اليومي)

إبدأ بالإستثمار اليوم أو تدرّب على حساب تجريبي

إنشاء حساب حساب تجريبي تحميل تطبيق الجوال تحميل تطبيق الجوال
 

المصدر: xStation5

share
back

أخبار الأسواق

25.09.2025
١٠:٠٩ م

ملخص يومي: تراجعت معنويات وول ستريت📉 وانخفض البيتكوين إلى ما دون 110 آلاف دولار

في أوروبا، تراجعت المؤشرات الرئيسية. انخفض مؤشر داكس بأكثر من 0.5%، بينما انخفض مؤشر فوتسي البريطاني بنحو 0.4%. وارتفعت أسهم شركة إتش آند إم السويدية...

 ٩:٠١ م

هل ستتفوق الفضة على الذهب في 2025؟

ندوة الكترونية في تمام الساعة التاسعة بتوقيت دبي هل يشكل الطلب من الصين تهديدًا للاتجاه؟ هل يكفي العجز المزمن لمواصلة الاتجاه الصعودي؟ هل لا...

 ٨:٣٤ م

انخفاض سعر الكاكاو بنحو 2% عن مستوى 7000 دولار وسط هطول أمطار غزيرة في أفريقيا 📉

انخفضت أسعار الكاكاو بأكثر من 40% منذ أن بلغت ذروتها عند حوالي 13000 دولار أمريكي للطن في عام 2024، حيث يتم تداولها الآن دون النطاق الرئيسي والنفسي والفني...
المزيد من الأخبار

انضم إلى أكثر من 1.700.000 عملاء مجموعة XTB من جميع أنحاء العالم

ابدأ التداول احصل على التطبيق احصل على التطبيق
الأدوات المالية التي نقدمها، خاصة عقود الفروقات (CFDs)، قد تكون ذات مخاطر عالية. الأسهم الجزئية (FS) هي حق ائتماني مكتسب من XTB ​​في الأجزاء الكسرية من الأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة. الأسهم الجزئية ليست أداة مالية منفصلة. هناك حقوق شركات محدودة للأسهم الجزئية.
الخسائر يمكن أن تتجاوز الايداعات