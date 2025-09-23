تعليق غولسبي، عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي، على خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس. EURUSD يقترب من 1.18

أشار أوستن غولسبي، محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو، اليوم إلى موقف أكثر تشاؤمًا بشأن قرار أسعار الفائدة الأمريكية. وفيما يلي أهم ما جاء في خطابه:

يستمر سوق العمل في التباطؤ بوتيرة معتدلة.

أعتقد أن أسعار الفائدة قد تنخفض بعض الشيء إذا كنا نسير على الطريق الصحيح لإعادة التضخم إلى مستواه المستهدف.

علينا أن نكون حذرين بعض الشيء بشأن اتخاذ إجراءات جريئة.

في الوقت الحالي، لا أفكر في تخفيضات بمقدار 50 نقطة أساس.

الحياد أقل من مستوانا الحالي بمقدار 100-125 نقطة أساس.

أعتقد أن الاحتياطي الفيدرالي متشدد بعض الشيء.

لم نغير مستوى التضخم المستهدف.

تشير إحصاءات سوق العمل إلى استقرار كبير.

لدينا سوق يتميز بانخفاض معدلات التوظيف وتسريح العمال.

اليورو مقابل الدولار الأمريكي (الفاصل الزمني اليومي)

المصدر: xStation5