عاجل: بيانات مطالبات البطالة من الولايات المتحدة

صدرت بيانات مطالبات البطالة الأسبوعية من الولايات المتحدة
- مطالبات البطالة الأسبوعية: السابق: 200, المتوقع: 213, الفعلي: 208
- المطالبات المستمرة: السابق: 1858, المتوقع: 1900, الفعلي: 1914
بلغت إنتاجية الولايات المتحدة 4.9% مقابل 5% متوقعة و3% سابقة.
تكاليف وحدة العمل في الولايات المتحدة: -1.9% (التوقعات: -0.088%، السابقة: 1.0%)
يُعدّ التقرير إيجابياً بشكل عام لسوق الأسهم، إذ يشير إلى انخفاض تكاليف العمالة على أساس سنوي (بنسبة تقارب 2%)، مع بقاء طلبات إعانة البطالة منخفضة، وارتفاع مستوى الإنتاجية بنسبة تقارب 5%. أما رد فعل زوج اليورو/الدولار الأمريكي فكان متبايناً.
