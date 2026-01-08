اقرأ أكثر
٥:٣٠ م · ٨ يناير ٢٠٢٦

عاجل: بيانات مطالبات البطالة من الولايات المتحدة

Milad Azar
EUR/USD
فوركس
-
-

صدرت بيانات مطالبات البطالة الأسبوعية من الولايات المتحدة

  • مطالبات البطالة الأسبوعية: السابق: 200, المتوقع: 213, الفعلي: 208
  • المطالبات المستمرة: السابق: 1858, المتوقع: 1900, الفعلي: 1914

بلغت إنتاجية الولايات المتحدة 4.9% مقابل 5% متوقعة و3% سابقة.

تكاليف وحدة العمل في الولايات المتحدة: -1.9% (التوقعات: -0.088%، السابقة: 1.0%)

 

يُعدّ التقرير إيجابياً بشكل عام لسوق الأسهم، إذ يشير إلى انخفاض تكاليف العمالة على أساس سنوي (بنسبة تقارب 2%)، مع بقاء طلبات إعانة البطالة منخفضة، وارتفاع مستوى الإنتاجية بنسبة تقارب 5%. أما رد فعل زوج اليورو/الدولار الأمريكي فكان متبايناً.

