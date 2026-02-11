📈 ارتفع سعر الذهب بنسبة 1.5% قبل صدور تقرير الوظائف، مسجلاً أعلى مستوى له منذ 30 يناير

ارتفع سعر الذهب اليوم بأكثر من 1%، مدعومًا بضعف الدولار الأمريكي ومجموعة من العوامل الأساسية الإيجابية. صرّح دونالد ترامب بأن على الولايات المتحدة الحفاظ على أدنى أسعار فائدة في العالم، وهدّد بنشر حاملة طائرات ثانية بالقرب من إيران. وأعلنت إيران اليوم أن برنامجها الصاروخي غير قابل للتفاوض، حتى مع دراستها إمكانية استئناف المحادثات مع الولايات المتحدة.

ومن اللافت للنظر بشكل خاص المعلومات الجديدة الصادرة عن صندوق التقاعد الهولندي " Stichting Pensioenfonds ABP "، والتي تشير إلى أن الصندوق خفّض حيازاته من سندات الخزانة الأمريكية بنحو 30%، وباع سندات حكومية أمريكية بقيمة تقارب 10 مليارات دولار خلال ستة أشهر (حتى سبتمبر 2025).

لا يزال صندوق " ABP " يحتفظ بحوالي 19 مليار دولار من سندات الخزانة، إلا أن هذا التحوّل يُعزّز فكرة أن بعض كبار المستثمرين يُقلّصون تدريجيًا انكشافهم على الديون الأمريكية. وحتى لو ظلّ هذا التحوّل محدودًا في الوقت الراهن، فإنه قد يكون كافيًا للضغط على الدولار ودعم الذهب.

كما يُساهم الطلب القوي من صناديق الاستثمار المتداولة في الذهب في دعم هذا الارتفاع. قد تشهد الأسواق تقلبات في وقت لاحق اليوم قبيل صدور تقرير سوق العمل الأمريكي (14:30 بتوقيت وسط أوروبا). وقد جاءت بيانات التوظيف الأمريكية الأخيرة مخيبة للآمال إلى حد كبير، مما وفر دعماً إضافياً للمعادن النفيسة.

من الناحية الفنية، يشير الرسم البياني للذهب على أساس الساعة إلى وجود منطقة مقاومة مهمة بالقرب من مستويات تصحيح فيبوناتشي 61.8% و71.6% للانخفاض الأخير. وقد يؤدي اختراق مستوى 5260 دولاراً إلى فتح الطريق أمام تسجيل مستويات قياسية جديدة. ولا يزال السعر فوق كل من المتوسط ​​المتحرك الأساسي لـ 50 يوماً والمتوسط ​​المتحرك الأساسي لـ 200 يوم، مما يشير إلى زخم صعودي قوي.