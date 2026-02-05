اقرأ أكثر
٥:٣٠ م · ٥ فبراير ٢٠٢٦

عاجل: بيانات مطالبات البطالة من الولايات المتحدة

Milad Azar
صدرت بيانات مطالبات البطالة الأسبوعية من الولايات المتحدة

  • مطالبات البطالة الأسبوعية: السابق: 209, المتوقع: 212, الفعلي: 231
  • المطالبات المستمرة: السابق: 1819, المتوقع: 1850, الفعلي: 1844
 

تشير بيانات مطالبات البطالة إلى ضعف مفاجئ في سوق العمل الأمريكي، حيث جاء الرقم الفعلي أعلى من التوقعات بشكل ملحوظ. هذا الارتفاع قد يعزز رهانات تباطؤ اقتصادي نسبي ويدعم توجه الفيدرالي نحو التيسير النقدي، ما قد يضغط على الدولار ويدعم الأصول الخطرة.

