مخطط لليوم: EURUSD– لماذا يخسر اليورو أمام الدولار؟

لا يزال زوج اليورو/الدولار الأمريكي تحت ضغط هبوطي، حيث يتداول عند حوالي 1.1530 دولار أمريكي لكل يورو. وتتأثر تحركات الأسعار اليوم بعوامل عدم اليقين العالمي والعوامل الاقتصادية الكلية على جانبي المحيط الأطلسي. ويراقب المستثمرون عن كثب التطورات الجيوسياسية، وسوق السلع، وتصريحات البنوك المركزية، بحثًا عن مؤشرات حول التوجه المستقبلي للسياسة النقدية.

ما الذي يؤثر على زوج اليورو/الدولار اليوم؟

1. اللجوء إلى الدولار كملاذ آمن

يستمر عدم اليقين العالمي في دعم الدولار الأمريكي. في ظل التوترات الجيوسياسية وتقلبات أسواق رأس المال، يختار المستثمرون الدولار الأمريكي كأصل ملاذ آمن. هذا يُبقي اليورو تحت الضغط، ويمنع زوج اليورو/الدولار من التعافي حتى في ظل بيانات اقتصادية محايدة لمنطقة اليورو. أي موجة جديدة من المخاطر، مثل تدهور الوضع الجيوسياسي في الشرق الأوسط، قد تزيد الطلب على الدولار على المدى القصير، مما يحد من قوة اليورو.

2. صدمات السلع الأساسية والجيوسياسة

يؤدي ارتفاع أسعار الطاقة والسلع الأساسية إلى زيادة التكاليف على اقتصادات منطقة اليورو، مما يضغط على التضخم نحو الارتفاع. في الوقت نفسه، تُبقي التوترات السياسية في أنحاء متفرقة من العالم على النفور من المخاطرة وتدعم الدولار الأمريكي. مجتمعة، تجعل هذه العوامل اليورو أقل جاذبية، ويتوقع السوق أن يختبر زوج اليورو/الدولار مستويات منخفضة جديدة على المدى القصير.

3. الأسواق تتوقع لهجة متشددة من البنك المركزي الأوروبي

أكد بعض أعضاء البنك المركزي الأوروبي على ضرورة الإبقاء على سياسة نقدية تقييدية لمواجهة ارتفاع التضخم. وتُشكل هذه التصريحات دعماً قصير الأجل لليورو، حيث ترى الأسواق انخفاضاً في احتمالية خفض أسعار الفائدة. مع ذلك، في ظل قوة الدولار الأمريكي، يكون التأثير العالمي محدوداً، وحتى لهجة أكثر تشدداً من البنك المركزي الأوروبي من غير المرجح أن تُعكس الاتجاه الهبوطي الحالي لزوج اليورو/الدولار الأمريكي.

4. ضعف فني لزوج اليورو/الدولار الأمريكي

لا يزال زوج اليورو/الدولار الأمريكي أدنى من المتوسطات المتحركة الرئيسية، مما يُشير إلى تفوق البائعين. وتُشير مؤشرات الزخم ومستويات الدعم الفنية إلى أن أي محاولات من جانب اليورو للتعافي قد تكون قصيرة الأجل.

5. السوق ينتظر بيانات الإنفاق الاستهلاكي الشخصي يوم الجمعة

بعد صدور مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي أمس، والذي جاء متوافقاً مع توقعات المحللين ولكنه أعلى من المستوى الذي يرغب فيه مجلس الاحتياطي الفيدرالي، يُركز المستثمرون الآن على بيانات الإنفاق الاستهلاكي الشخصي (PCE) يوم الجمعة. يُعدّ مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) المقياس المفضل للتضخم لدى الاحتياطي الفيدرالي، وقد تؤثر قراءته على قرارات أسعار الفائدة المستقبلية. وقد يؤدي ارتفاع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي عن المتوقع إلى تعزيز الدولار، بينما قد تمنح البيانات الأضعف اليورو فرصة لانتعاش تصحيحي قصير الأجل.