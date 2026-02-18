عاجل: الإنتاج الصناعي الأمريكي أعلى من المتوقع

- نمو الإنتاج الصناعي الأمريكي شهريًا: 0.7% (التوقعات: 0.4%، القيمة السابقة: 0.4%)
- نمو الإنتاج التصنيعي الأمريكي شهريًا: 0.6% (التوقعات: 0.4%، القيمة السابقة: 0.2%)
- معدل استغلال الطاقة الإنتاجية: 76.2% (التوقعات: 76.5%، القيمة السابقة: 76.3%)
ملخص اليوم: المحكمة العليا توقف الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب؛ ولكن إلى متى؟
سيعقد ترامب مؤتمراً صحفياً حول قرار المحكمة العليا بشأن الرسوم الجمركية خلال 12 دقيقة 💡
خيبة أمل لترامب، وصمود للجميع: الحقيقة حول الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة 🇺🇸
الاقتصاد الإماراتي يواصل تسارعه: نمو غير نفطي بنسبة 6.1% خلال تسعة أشهر