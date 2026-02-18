اقرأ أكثر
٦:١٧ م · ١٨ فبراير ٢٠٢٦

عاجل: الإنتاج الصناعي الأمريكي أعلى من المتوقع

  • نمو الإنتاج الصناعي الأمريكي شهريًا: 0.7% (التوقعات: 0.4%، القيمة السابقة: 0.4%)
  • نمو الإنتاج التصنيعي الأمريكي شهريًا: 0.6% (التوقعات: 0.4%، القيمة السابقة: 0.2%)
  • معدل استغلال الطاقة الإنتاجية: 76.2% (التوقعات: 76.5%، القيمة السابقة: 76.3%)
 

 

٢٠ فبراير ٢٠٢٦, ١٠:٤٨ م

ملخص اليوم: المحكمة العليا توقف الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب؛ ولكن إلى متى؟
٢٠ فبراير ٢٠٢٦, ٩:٤٦ م

سيعقد ترامب مؤتمراً صحفياً حول قرار المحكمة العليا بشأن الرسوم الجمركية خلال 12 دقيقة 💡
٢٠ فبراير ٢٠٢٦, ٨:١٤ م

خيبة أمل لترامب، وصمود للجميع: الحقيقة حول الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة 🇺🇸
٢٠ فبراير ٢٠٢٦, ٧:١٦ م

الاقتصاد الإماراتي يواصل تسارعه: نمو غير نفطي بنسبة 6.1% خلال تسعة أشهر
