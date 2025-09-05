عاجل: طلبات المصانع في ألمانيا أقل بكثير من التوقعات 📉بيانات متباينة لمبيعات التجزئة في المملكة المتحدة

انخفضت طلبيات المصانع الألمانية بنسبة ٢.٩٪ على أساس شهري، مقابل توقعات نمو متوقعة بنسبة ٠.٥٪، وانخفاض بنسبة ١٪ في القراءة السابقة.

مبيعات التجزئة في المملكة المتحدة (أغسطس): ٠.٦٪ (توقعات ٠.٢٪، وسابقًا ٠.٩٪)

مبيعات التجزئة الأساسية: ٠.٥٪ على أساس شهري، مقابل توقعات ٠.٣٪، و٠.٦٪ سابقًا.

مبيعات التجزئة في المملكة المتحدة (سنويًا): ١.١٪، مقابل توقعات ١.٣٪، و١.٧٪ سابقًا

جاءت البيانات الألمانية مخيبة للآمال، حيث انخفضت الطلبات الصناعية بنسبة -2.9% على أساس شهري في أغسطس، بينما توقع السوق زيادة معتدلة بنسبة 0.5%. وتؤكد هذه النتيجة ضعف الصناعة الألمانية، التي لا تزال تعاني من محدودية الطلب الخارجي والداخلي، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف التمويل والطاقة. وهذا يثير مخاوف بشأن المزيد من التدهور في توقعات أكبر اقتصاد في منطقة اليورو في النصف الثاني من العام.

صدرت بيانات أفضل من المملكة المتحدة. ارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 0.6% على أساس شهري في أغسطس (المتوقع: 0.2%)، وبلغت المبيعات الأساسية 0.5% مقارنةً بالتوقعات البالغة 0.3%. ومع ذلك، تشير الديناميكيات على أساس سنوي إلى تباطؤ، حيث بلغ النمو 1.1% فقط مقارنةً بالتوقعات البالغة 1.3% و1.7% في يوليو. ويشير هذا إلى أن الاستهلاك لا يزال مرنًا نسبيًا، على الرغم من أن ضغط أسعار الفائدة المرتفعة وتكاليف المعيشة يحد بشكل متزايد من إمكانية تحقيق المزيد من التعافي.

المصدر: xStation5