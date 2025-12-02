اقرأ أكثر
٢:٢١ م · ٢ ديسمبر ٢٠٢٥

عاجل: زوج يورو/دولار أمريكي يتفاعل بشكل محدود مع بيانات مؤشر أسعار المستهلك شبه الإجماعية من منطقة اليورو 🔎

EUR/USD
فوركس
-
-

 

١٠:٠٠ صباحًا بتوقيت غرينتش، منطقة اليورو - بيانات التضخم لشهر نوفمبر:

 

  • مؤشر أسعار المستهلك: الفعلي ٢.٢٪ على أساس سنوي؛ المتوقع ٢.١٪ على أساس سنوي؛ السابق ٢.١٪ على أساس سنوي؛
  • مؤشر أسعار المستهلك: الفعلي -٠.٣٪ على أساس شهري؛ السابق ٠.٢٪ على أساس شهري؛
  • مؤشر أسعار المستهلك الأساسي: الفعلي ٢.٤٪ على أساس سنوي؛ المتوقع ٢.٤٪ على أساس سنوي؛ السابق ٢.٤٪ على أساس سنوي؛
  • مؤشر أسعار المستهلك الأساسي: الفعلي -٠.٥٪ على أساس شهري؛ السابق ٠.٣٪ على أساس شهري؛
  • مؤشر أسعار المستهلك المنسق باستثناء الطاقة والغذاء: الفعلي -٠.٤٪ على أساس شهري؛ السابق ٠.٢٪ على أساس شهري؛
  • مؤشر أسعار المستهلك المنسق باستثناء الطاقة والغذاء: الفعلي ٢.٤٪ على أساس سنوي؛ السابق ٢.٤٪ على أساس سنوي؛

 

١٠:٠٠ صباحًا بتوقيت غرينتش، منطقة اليورو - بيانات التوظيف لشهر أكتوبر:

 

  • معدل البطالة: الفعلي ٦.٤٪؛ المتوقع ٦.٣٪؛ السابق 6.4٪؛

