عاجل: زوج يورو/دولار أمريكي يتفاعل بشكل محدود مع بيانات مؤشر أسعار المستهلك شبه الإجماعية من منطقة اليورو 🔎

١٠:٠٠ صباحًا بتوقيت غرينتش، منطقة اليورو - بيانات التضخم لشهر نوفمبر:
- مؤشر أسعار المستهلك: الفعلي ٢.٢٪ على أساس سنوي؛ المتوقع ٢.١٪ على أساس سنوي؛ السابق ٢.١٪ على أساس سنوي؛
- مؤشر أسعار المستهلك: الفعلي -٠.٣٪ على أساس شهري؛ السابق ٠.٢٪ على أساس شهري؛
- مؤشر أسعار المستهلك الأساسي: الفعلي ٢.٤٪ على أساس سنوي؛ المتوقع ٢.٤٪ على أساس سنوي؛ السابق ٢.٤٪ على أساس سنوي؛
- مؤشر أسعار المستهلك الأساسي: الفعلي -٠.٥٪ على أساس شهري؛ السابق ٠.٣٪ على أساس شهري؛
- مؤشر أسعار المستهلك المنسق باستثناء الطاقة والغذاء: الفعلي -٠.٤٪ على أساس شهري؛ السابق ٠.٢٪ على أساس شهري؛
- مؤشر أسعار المستهلك المنسق باستثناء الطاقة والغذاء: الفعلي ٢.٤٪ على أساس سنوي؛ السابق ٢.٤٪ على أساس سنوي؛
١٠:٠٠ صباحًا بتوقيت غرينتش، منطقة اليورو - بيانات التوظيف لشهر أكتوبر:
- معدل البطالة: الفعلي ٦.٤٪؛ المتوقع ٦.٣٪؛ السابق 6.4٪؛
