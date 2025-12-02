اقرأ أكثر
١٢:٥٥ م · ٢ ديسمبر ٢٠٢٥

التقويم الاقتصادي: قراءة بيانات مؤشر أسعار المستهلك لمنطقة اليورو في دائرة الضوء

EUR/USD
فوركس
-
-

 

تقويم الاقتصاد الكلي اليوم خفيف جدًا. في الولايات المتحدة، لا توجد تقريبًا أي بيانات اقتصادية كلية مهمة مقررة، مما يعني أن اهتمام السوق سينصب بشكل شبه كامل على الأرقام الأولية لمؤشر أسعار المستهلك لشهر نوفمبر من منطقة اليورو. لا يتوقع السوق أي تغيير يُذكر في ديناميكيات التضخم. أظهرت بيانات سابقة من المملكة المتحدة زيادةً أكبر من المتوقع في أسعار المنازل على أساس شهري وسنوي.

 

تقويم الاقتصاد الكلي

10 صباحًا بتوقيت غرينتش - منطقة اليورو، مؤشر أسعار المستهلك الفوري: من المتوقع 2.1% على أساس سنوي مقابل 2.1% سابقًا (مؤشر أسعار المستهلك الأساسي المتوقع 2.4% على أساس سنوي مقابل 2.4% سابقًا)

 

  • معدل البطالة: 6.3% متوقع. مقابل ٦.٣٪ سابقًا

 

١١ صباحًا بتوقيت غرينتش - إيطاليا، تضخم مؤشر أسعار المنتجين: ١.١٪ سنويًا سابقًا (٠.٢٪ شهريًا سابقًا)

 

خطابات محافظي البنوك المركزية:

 

  • ١٣ مساءً بتوقيت غرينتش - البنك المركزي الأوروبي (ECB Dolenc)
  • ٢ مساءً بتوقيت غرينتش - بنك الاحتياطي الفيدرالي (Federal Bowman)
  • ٣:٣٠ مساءً بتوقيت غرينتش - بنك إنجلترا (BoE Dhingra)
  • ١٠ مساءً بتوقيت غرينتش - بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA Bullock)
٤ ديسمبر ٢٠٢٥, ١٢:٣٠ م

التقويم الاقتصادي: مطالبات البطالة الأمريكية ومبيعات التجزئة في منطقة اليورو في دائرة الضوء
٤ ديسمبر ٢٠٢٥, ١١:١١ ص

حصاد الأسواق (04.12.2025)
٣ ديسمبر ٢٠٢٥, ١٠:٥٩ م

ملخص يومي: نشوة في أسهم الشركات الصغيرة؛ النحاس يحقق ارتفاعات جديدة 🚀
٣ ديسمبر ٢٠٢٥, ٧:٥٨ م

السعودية تُقرّ ميزانية 2026 مستهدفة نموا بـ4.6%

انضم إلى أكثر من 2.000.000 عملاء مجموعة XTB من جميع أنحاء العالم

ابدأ التداول احصل على التطبيق احصل على التطبيق
الأدوات المالية التي نقدمها، خاصة عقود الفروقات (CFDs)، قد تكون ذات مخاطر عالية. الأسهم الجزئية (FS) هي حق ائتماني مكتسب من XTB ​​في الأجزاء الكسرية من الأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة. الأسهم الجزئية ليست أداة مالية منفصلة. هناك حقوق شركات محدودة للأسهم الجزئية.
الخسائر يمكن أن تتجاوز الايداعات