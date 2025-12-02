التقويم الاقتصادي: قراءة بيانات مؤشر أسعار المستهلك لمنطقة اليورو في دائرة الضوء

تقويم الاقتصاد الكلي اليوم خفيف جدًا. في الولايات المتحدة، لا توجد تقريبًا أي بيانات اقتصادية كلية مهمة مقررة، مما يعني أن اهتمام السوق سينصب بشكل شبه كامل على الأرقام الأولية لمؤشر أسعار المستهلك لشهر نوفمبر من منطقة اليورو. لا يتوقع السوق أي تغيير يُذكر في ديناميكيات التضخم. أظهرت بيانات سابقة من المملكة المتحدة زيادةً أكبر من المتوقع في أسعار المنازل على أساس شهري وسنوي.

تقويم الاقتصاد الكلي

10 صباحًا بتوقيت غرينتش - منطقة اليورو، مؤشر أسعار المستهلك الفوري: من المتوقع 2.1% على أساس سنوي مقابل 2.1% سابقًا (مؤشر أسعار المستهلك الأساسي المتوقع 2.4% على أساس سنوي مقابل 2.4% سابقًا)

معدل البطالة: 6.3% متوقع. مقابل ٦.٣٪ سابقًا

١١ صباحًا بتوقيت غرينتش - إيطاليا، تضخم مؤشر أسعار المنتجين: ١.١٪ سنويًا سابقًا (٠.٢٪ شهريًا سابقًا)

خطابات محافظي البنوك المركزية: