٥:٣٣ م · ١٨ فبراير ٢٠٢٦

عاجل: طلبات السلع المعمرة الأمريكية أقوى من المتوقع 🗽

  • طلبات السلع المعمرة: انخفاض بنسبة 1.4% على أساس سنوي مقابل انخفاض بنسبة 2% متوقع و5.3% سابقًا.
  • طلبات السلع المعمرة الأساسية: ارتفاع بنسبة 0.9% على أساس شهري مقابل ارتفاع بنسبة 0.3% متوقع و0.4% سابقًا.
  • بدء بناء المساكن: 1.4 مليون وحدة سكنية مقابل ارتفاع بنسبة 1.3 مليون وحدة متوقع و1.24 مليون وحدة سابقًا.

كان رد فعل زوج اليورو/الدولار الأمريكي على البيانات الاقتصادية الكلية الأمريكية متباينًا؛ ففي البداية شهد الزوج انخفاضًا، ولكن بعد دقيقتين من صدور البيانات، لاحظنا عودة قوية للمشترين.

 

المصدر: xStation5

٢٠ فبراير ٢٠٢٦, ١٠:٤٨ م

ملخص اليوم: المحكمة العليا توقف الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب؛ ولكن إلى متى؟
٢٠ فبراير ٢٠٢٦, ٩:٤٦ م

سيعقد ترامب مؤتمراً صحفياً حول قرار المحكمة العليا بشأن الرسوم الجمركية خلال 12 دقيقة 💡
٢٠ فبراير ٢٠٢٦, ٨:١٤ م

خيبة أمل لترامب، وصمود للجميع: الحقيقة حول الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة 🇺🇸
٢٠ فبراير ٢٠٢٦, ٧:١٦ م

الاقتصاد الإماراتي يواصل تسارعه: نمو غير نفطي بنسبة 6.1% خلال تسعة أشهر
