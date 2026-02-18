عاجل: طلبات السلع المعمرة الأمريكية أقوى من المتوقع 🗽

- طلبات السلع المعمرة: انخفاض بنسبة 1.4% على أساس سنوي مقابل انخفاض بنسبة 2% متوقع و5.3% سابقًا.
- طلبات السلع المعمرة الأساسية: ارتفاع بنسبة 0.9% على أساس شهري مقابل ارتفاع بنسبة 0.3% متوقع و0.4% سابقًا.
- بدء بناء المساكن: 1.4 مليون وحدة سكنية مقابل ارتفاع بنسبة 1.3 مليون وحدة متوقع و1.24 مليون وحدة سابقًا.
كان رد فعل زوج اليورو/الدولار الأمريكي على البيانات الاقتصادية الكلية الأمريكية متباينًا؛ ففي البداية شهد الزوج انخفاضًا، ولكن بعد دقيقتين من صدور البيانات، لاحظنا عودة قوية للمشترين.
المصدر: xStation5
ملخص اليوم: المحكمة العليا توقف الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب؛ ولكن إلى متى؟
سيعقد ترامب مؤتمراً صحفياً حول قرار المحكمة العليا بشأن الرسوم الجمركية خلال 12 دقيقة 💡
خيبة أمل لترامب، وصمود للجميع: الحقيقة حول الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة 🇺🇸
الاقتصاد الإماراتي يواصل تسارعه: نمو غير نفطي بنسبة 6.1% خلال تسعة أشهر