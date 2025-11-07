عاجل: تراجع ثقة طلاب جامعة ميشيغان! 📉

منشورات جامعة ميشيغان (نوفمبر)16:00
توقعات التضخم لسنة واحدة: 4.7% (السابق: 4.6%)
توقعات التضخم لخمس سنوات: 3.6% (السابق: 3.9%)
توقعات المستهلك: 49 (المتوقع: 50.3، السابق: 50.3)
ثقة المستهلك: 50.3 (المتوقع: 53، السابق: 53.6)
الأوضاع الراهنة: 52.3 (المتوقع: 59.2، السابق: 58.6)
أظهر أحدث إصدار انخفاضًا ملحوظًا في ثقة العملاء على جميع المستويات، وكان الانخفاض الأكثر حدة ملحوظًا في "الأوضاع الراهنة". وأظهرت البيانات أنها أسوأ بكثير من توقعات السوق.
في الوقت نفسه، ارتفعت توقعات التضخم لسنة واحدة بشكل طفيف - لكنها انخفضت من منظور 5 سنوات. يجب على السوق أن يأخذ في الاعتبار انخفاضًا أسرع بكثير في ظروف العملاء مما كان متوقعًا.
يُعد هذا الإصدار أكثر أهمية خلال فترة الحكومة الحالية. الإغلاق الذي يحد من كمية البيانات الاقتصادية الكلية المتاحة
عاجل: مؤشر تفاؤل الأعمال الأمريكي الصادر عن الاتحاد الوطني للأعمال التجارية الأمريكية (NFIB) أضعف قليلاً من المتوقع🗽
265.4 مليون درهم أرباح تاكسي دبي بنمو 7.4% خلال 9 شهور
عاجل: مؤشر ZEW الألماني للثقة الاقتصادية أضعف بكثير من المتوقع
2.3 مليار درهم أرباح «أدنوك للإمداد» بنمو 9% خلال 9 شهور