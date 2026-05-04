أدنوك الإماراتية تخصص 55 مليار دولار لمشروعات بهدف تسريع النمو وتحقيق استراتيجيتها

قالت شركة بترول أبوظبي الوطنية أدنوك ، إنها ستخصص 200 مليار درهم (55 مليار دولار) لتنفيذ مشروعات خلال الفترة من 2026 إلى 2028 بهدف تسريع النمو وتحقيق استراتيجيتها وأكدت الشركة أن هذه المشروعات تعزز خطة أدنوك الخمسية للإنفاق الرأسمالي، وتمهد الطريق لمرحلة جديدة من تنفيذ مشروعات كبرى لتلبية الطلب العالمي المتزايد على الطاقة.

جاء الإعلان خلال ملتقى “اصنع مع أدنوك”، الذي عُقد بحضور الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ “أدنوك” ومجموعة شركاتها الذي صرح أن قرار الإمارات الخروج من منظمة البلدان ​المصدرة للبترول (أوبك) وتحالف أوبك+ ليس موجها ضد أحد بل يهدف إلى ‌خدمة المصالح الوطنية للبلاد.

مشيرا أن "قرار الإمارات السيادي بإعادة التموضع في ​منظومة الطاقة العالمية والخروج من أوبك وأوبك+ غير موجه ضد ⁠أحد، هذا قرار استراتيجي ومدروس يعكس إمكانياتنا وثقتنا بقدرتنا على ​بناء اقتصاد أكثر تنوعا وطموحنا لمستقبل أفضل".

الجدير بالذكر أنه تم إطلاق مبادرة “Local+” ضمن “برنامج أدنوك لتعزيز المحتوى الوطني في قطاع الصناعة”، وتهدف إلى إعطاء أولوية الاختيار في مشروعات الشركة للمنتجات المصنَّعة في دولة الإمارات لدعم وتعزيز نمو شركات التصنيع المحلية.

كما وقع تسليط الضوء على منهجية عمل “أدنوك” التي تركز على بناء شراكات طويلة الأمد تستند إلى أعلى معايير الأداء، مدعومة بنموذج تشغيلي أكثر سرعة ومرونة وانضباطاً لتنفيذ المشروعات، ومنهجية تركز على الحوكمة المنضبطة والتزام “أدنوك” بتشجيع مشاركة كبيرة من السوق في تنفيذ مشروعاتها.

وأكدت “أدنوك” خلال الفعالية حرصها على دعم التصنيع المحلي عبر تعزيز التعاون بين مقاولي الهندسة والمشتريات والإنشاءات والمصنعين المحليين في إطار “برنامج أدنوك لتعزيز المحتوى الوطني في قطاع الصناعة إذ من المخطط أن تطلق “أدنوك” خلال فعاليات “اصنع في الإمارات”، مبادرة ” ADNOC Value Connect – ملتقى المشتريات” التي ستضم أكثر من 1000 شركة في منظومة تفاعلية تربط المصنّعين المحليين، خاصةً من الشركات الصغيرة والمتوسطة، بالموردين الرئيسيين ومقاولي الهندسة والمشتريات والإنشاءات، لدعم إبرام شراكات ملموسة تعزز تكامل المنظومة الصناعية ومرونة سلاسل التوريد.