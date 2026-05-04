حصاد الأسواق: هل سيجلب مشروع الحرية مزيداً من الراحة للأسواق؟ (04.05.2026)

أطلق ترامب عملية "مشروع الحرية"، معلنًا أنه ابتداءً من يوم الاثنين، سيتم إجلاء السفن المحايدة من خليج عُمان ومضيق هرمز في إطار "العمليات الإنسانية"، محذرًا من أن أي محاولة لعرقلة القافلة ستُقابل بردٍّ حازم .

مع ذلك، أوضحت صحيفة وول ستريت جورنال ومسؤولون أمريكيون أن هذه العملية تعتمد على آلية لتنسيق حركة الملاحة وشركات التأمين، بدلًا من مرافقة سفن البحرية الأمريكية التقليدية، في حين تنشر القيادة المركزية الأمريكية في الوقت نفسه مدمرات في المنطقة، وأكثر من 100 سفينة وطائرة، و15 ألف جندي، مما يزيد فعليًا من خطر المواجهة العسكرية .

وردّت إيران بشدة: وصف عزيزي، رئيس لجنة الأمن البرلمانية، "مشروع الحرية" بأنه خرق لوقف إطلاق النار، وحذّر من أن طهران لن تسمح للولايات المتحدة بفرض قواعد الملاحة في مضيق هرمز .

في مياه مضيق هرمز، تعرضت ناقلة نفط لهجوم بقذائف مجهولة على بعد حوالي 78 ميلاً شمال الفجيرة، وقد قيّمت منظمة مراقبة التجارة البحرية البريطانية مستوى التهديد في المضيق بأنه "حرج"، على الرغم من قيام الولايات المتحدة بإنشاء "منطقة أمان معززة" جنوب خط فاصل العبور الإيراني .

يؤكد كاشكاري، رئيس الاحتياطي الفيدرالي، أن الحرب الأمريكية الإيرانية وإغلاق مضيق هرمز يزيدان من خطر التضخم المستمر، مما يعني أنه لا يستطيع الإشارة إلى خفض أسعار الفائدة، بل إنه يضع في اعتباره إمكانية رفعها .

يشهد التداول في آسيا هدوءاً استثنائياً بسبب العطلات الرسمية في اليابان والصين، حيث تتداول أزواج العملات الرئيسية ضمن نطاقات ضيقة؛ وبعد تقلبات الصباح، بدأ زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني بالارتفاع تدريجياً، مما يعكس ضعف الين بشكل عام على الرغم من التدخل الأخير الذي بلغت قيمته حوالي 35 مليار دولار .

يرى بنك باركليز أن ارتفاع قيمة الين بعد التدخل سيكون مؤقتًا، إذ لا يزال الفارق الكبير في أسعار الفائدة بين الولايات المتحدة واليابان، وارتفاع أسعار الوقود نتيجة الحرب في إيران، عوامل تُرجّح ضعف الين، في حين يتزايد خطر المزيد من التدخل مع عودة سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الين إلى حوالي 160 .

من المقرر أن يُعلن بنك الاحتياطي الأسترالي قراره بشأن السياسة النقدية غدًا، حيث تُشير توقعات السوق إلى احتمال يزيد عن 75% لرفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.35%. ويُشير بنك الكومنولث الأسترالي إلى أن التضخم وسوق العمل لا يزالان مرتفعين للغاية، بينما تُشير البيانات الاقتصادية الضعيفة (بما في ذلك انخفاض متوسط ​​مؤشر أسعار المستهلكين، وتراجع المعنويات، وتباطؤ سوق العقارات) إلى أن القرار متقارب .

وُظهر بيانات معهد ملبورن أن تضخم مؤشر أسعار المستهلكين تباطأ إلى 0.6% على أساس شهري في أبريل، بينما ظل مستقرًا عند 4.3% على أساس سنوي، وهو ما قد يُخفف من حدة التوقعات المتشددة. مع ذلك، يستمر الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة عقب إغلاق مضيق هرمز في دفع بنك الاحتياطي الأسترالي نحو تبني سياسة نقدية تقييدية .

في سوق الصرف الأجنبي، تبرز عملات أستراليا ونيوزيلندا اليوم من حيث القوة النسبية: الدولار النيوزيلندي هو الأقوى بين عملات مجموعة العشر، بينما يبقى الدولار الأسترالي ضعيفًا قبيل قرار بنك الاحتياطي الأسترالي؛ ويستعيد الين بعض خسائره بعد التدخل، لكنه لا يزال تحت ضغط في السوق الأوسع، في حين يرتفع الدولار الأمريكي بشكل طفيف وسط تزايد المخاوف بشأن أسعار الفائدة الفيدرالية .

في أسواق الأسهم الآسيوية، ارتفع مؤشر JP225 بنحو 0.8% وسط انخفاض السيولة، بينما ترتفع العقود الآجلة للمؤشرات الأمريكية الرئيسية (US100 ، US500) والأوروبية (DE40 ، EU50) بشكل طفيف، مما يشير إلى ميل حذر نحو المخاطرة رغم التوترات الجيوسياسية .

لا يزال سوق الطاقة متوترًا: يتراجع خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط بشكل طفيف بعد مكاسب سابقة، لكن السوق يتوقع ارتفاعًا إضافيًا في حال حاولت إيران عرقلة قوافل الشحن الأمريكية في مضيق هرمز؛ وارتفع سعر الغاز الطبيعي بأكثر من 2%، مما يعكس المخاوف بشأن الإمدادات .

أما بالنسبة للمعادن النفيسة، فيتراجع الذهب بشكل طفيف، بينما لا تزال الفضة ضعيفة، وهو ما قد يُفسر على أنه انتعاش مؤقت بعد التوجه نحو "الملاذات الآمنة"، إلا أن مسار الأسعار سيعتمد بشكل كبير على ما إذا كان مشروع الحرية سيؤدي إلى مزيد من الحوادث في المضيق .

تجاوز سعر البيتكوين 80,000 دولار لأول مرة منذ أواخر يناير، ليبرز كأحد المؤشرات القليلة الواضحة على "الإقبال على المخاطرة" خلال الجلسة، جاذبًا الطلب في بيئة سوقية تُقيّد فيها المخاطر الجيوسياسية وسياسات البنوك المركزية المتشددة فئات الأصول التقليدية .