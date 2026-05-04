التقويم الاقتصادي: بيانات مؤشر مديري المشتريات في دائرة الضوء؛ جدول أعمال الشركات لهذا الأسبوع ⬇️

نحن على أعتاب انطلاق جلسة التداول الفوري في أوروبا. في بداية الجلسة، ستكون العوامل الرئيسية المؤثرة على معنويات السوق هي: رد فعل سوق النفط الأولي على التفاصيل التشغيلية لمشروع الحرية، وأي تعليقات من إيران تفسر الخطة على أنها خرق فعلي لوقف إطلاق النار، والوضع النهائي قبل قرار بنك الاحتياطي الأسترالي غدًا، والذي قد يُرسي سابقة لقرارات لاحقة من البنوك المركزية التي تواجه التضخم الناجم عن الحرب. أما على صعيد البيانات الاقتصادية الكلية، فمن المهم متابعة تقارير مؤشر مديري المشتريات (PMI) القادمة لقطاع التصنيع في الاقتصادات الأوروبية الكبرى، بالإضافة إلى طلبات السلع المعمرة في الولايات المتحدة.

كما يجدر التنويه إلى جدول أعمال الشركات لهذا الأسبوع. ستشهد الأيام القليلة المقبلة سلسلة من الإصدارات المهمة للربع الأول من عام 2026. تجدون المزيد من التفاصيل أدناه.

جدول بيانات الاقتصاد الكلي اليوم. المصدر: xStation

جدول نتائج الشركات الفصلية لهذا الأسبوع. المصدر: بلومبيرغ فاينانشال إل بي، إكس تي بي