أعلنت "أدنوك للتوزيع"، اليوم، عن إبرام اتفاقية نهائية مع شركة "شل ساوث أفريكا هولدينغ" للاستحواذ على كامل رأس مال شركة "شل داونستريم جنوب أفريقيا" وتصل القيمة التقديرية للشركة محل الاستحواذ المقترح إلى 1 مليار دولار على أساس الاستحواذ على 100 بالمئة من رأس المال، وذلك قبل احتساب تعديلات صافي الدين ورأس المال العامل ، ومن المتوقع إتمام الصفقة المقترحة خلال عام 2027، وذلك بعد استيفاء الموافقات التنظيمية والشروط المعتادة للإغلاق. وعقب إتمام الصفقة المقترحة، يُتوقع بيع حصة تبلغ 28 بالمئة في شل داونستريم جنوب أفريقيا إلى شريك محلي، وفق ما تقتضيه تشريعات التمكين الاقتصادي الشامل في جنوب أفريقيا.

يشار أنه بعد استكمال الاستحواذ المقترح، ستبرم "أدنوك للتوزيع" اتفاقية ترخيص لاستخدام العلامة التجارية على المدى الطويل، تُتيح لها مواصلة تشغيل محطات الخدمة وأعمال زيوت التشحيم في جنوب أفريقيا تحت العلامة التجارية "شل".

وعند إتمام الصفقة، سيواصل العملاء الاستفادة من التجربة المفضلة والموثوقة التي اعتادوا عليها، تحت إشراف "أدنوك للتوزيع".

من جانبه قال المهندس بدر سعيد اللمكي، الرئيس التنفيذي لأدنوك للتوزيع، بهذه المناسبة، إن صفقة الاستحواذ المقترحة تُمثل محطة مهمة في إستراتيجية "أدنوك للتوزيع" للتوسع الدولي، وتؤكد ثقة الشركة بجنوب أفريقيا باعتبارها سوقاً واعدة تتميز بإطار تنظيمي متين في قطاع تسويق الوقود.

يذكر أنه تمتد عملياتها التشغيلية لتشمل زيوت التشحيم، والوقود التجاري، ووقود الطائرات والسفن، ووفقًاً لبيانات عام 2025، بلغت مبيعات الشركة من الوقود نحو 3.5 مليار لتر، فيما تُشغّل 360 متجراً للتجزئة ويتميّز قطاع توزيع الوقود بالتجزئة في جنوب أفريقيا بأسس راسخة وجاذبة، مدعومة باستثمارات قوية في البنية التحتية الحيوية للنقل، إلى جانب النمو المتواصل لقاعدة السكان في سن القيادة، مما يعزز آفاق الطلب على الوقود على المدى البعيد.

كما أكدت "أدنوك للتوزيع"، عقب إتمام صفقة الاستحواذ المقترحة واستكمال بيع حصة أقلية لشريك محلي، التزامها بالمساهمة في دعم الأولويات الاقتصادية والاستراتيجية لجنوب أفريقيا، مع التركيز على تعزيز دورها في ضمان أمن الطاقة، وخلق فرص العمل، وتوسيع نطاق المشاركة الاقتصادية الشاملة من خلال الشريك المحلي، كما ستعمل الشركة على اختيار شريك يتميز بفهم عميق للسوق الجنوب أفريقي، وإطاره التنظيمي، ومتطلبات التشغيل المحلية، بما يضمن التوافق مع أهداف تشريعات التمكين الاقتصادي الشامل.

من المتوقع أن يدعم الاستحواذ المقترح خلق وتعزيز القيمة لـ"أدنوك للتوزيع"، وذلك عبر المساهمة في زيادة ربحية السهم بنحو 6 بالمئة خلال السنة المالية الأولى من استكماله، إضافةً إلى تحقيق معدل عائد داخلي يتجاوز الحد الأدنى المستهدف لأعمال الشركة في قطاعَي توزيع الوقود والتجزئة وسيمثّل الاستحواذ المقترح، عند إتمامه، محطة بارزة في إستراتيجية التوسع الدولي لـ"أدنوك للتوزيع"، بما يعزز حضورها في قطاع توزيع الوقود في إفريقيا.