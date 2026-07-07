  
٢٠:٠٧ · ٧ يوليو ٢٠٢٦

القطاع العقاري الإماراتي يواصل زخمه في 2026 بدعم الاقتصاد والاستثمارات المتزايدة

Dorsaf Gaidi
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Content Specialist

يواصل القطاع العقاري الإماراتي تسجيل أداء قوي خلال عام 2026، مستفيدًا من مجموعة من العوامل الاقتصادية والاستثمارية التي عززت مكانة الدولة كواحدة من أكثر الأسواق العقارية جاذبية عالميًا. ويأتي هذا النمو في ظل متانة الاقتصاد الوطني، واستمرار تدفق رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، إلى جانب السياسات الحكومية التي وفرت بيئة مستقرة وداعمة للأعمال والاستثمار.

وخلال النصف الأول من العام، أظهر السوق العقاري الإماراتي قدرة واضحة على الحفاظ على زخمه، مع انتقاله إلى مرحلة أكثر نضجًا تعتمد بشكل أكبر على الطلب الحقيقي والأسس الاقتصادية طويلة الأجل، بدلًا من النمو المدفوع بالمضاربات قصيرة المدى. ويرى خبراء القطاع أن هذه المرحلة تعكس تطور السوق وقدرته على جذب المستثمرين الباحثين عن فرص مستدامة في بيئة اقتصادية مستقرة.

أداء قوي للمبيعات يعكس قوة الطلب العقاري في الامارات

تشير البيانات الحديثة إلى استمرار الزخم في معاملات القطاع العقاري الإماراتي، حيث سجلت مبيعات الشقق والفلل نموًا كبيرًا خلال النصف الأول من 2026. ووفق تحليل صادر عن منصة ADXinteract، ارتفعت قيمة مبيعات الوحدات السكنية بنسبة 173.9% لتتجاوز 84.4 مليار درهم، بينما زاد عدد الصفقات بنسبة 103% ليصل إلى 16,585 صفقة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

ويعكس هذا النمو استمرار الطلب على العقارات السكنية، مدعومًا بزيادة عدد السكان، وتوسع قاعدة المستثمرين، وارتفاع جاذبية الإمارات للأفراد والشركات الراغبة في امتلاك أصول عقارية ذات قيمة طويلة الأجل.

دبي تواصل قيادة المشهد العقاري العالمي

تواصل دبي لعب دور المحرك الرئيسي لنمو السوق العقارية الإماراتية، بعدما سجلت مبيعات تجاوزت 286 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2026، لتصبح ثاني أعلى مبيعات نصف سنوية في تاريخ الإمارة.

كما شهدت دبي إطلاق عدد قياسي من المشاريع الجديدة، حيث تجاوزت قيمة المشاريع العقارية المعلنة منذ بداية العام 275 مليار درهم، ما يعكس استمرار ثقة المطورين والمستثمرين في مستقبل السوق.

ويؤكد تقرير صادر عن "نايت فرانك" استمرار مكانة دبي كوجهة عالمية لاستقطاب الثروات والاستثمارات العقارية، مدعومة بقدرتها على توفير نمط حياة متطور، وبنية تحتية متقدمة، وبيئة أعمال تنافسية.

عوامل اقتصادية تعزز استدامة نمو العقارات في الامارات

لا يرتبط أداء القطاع العقاري الإماراتي فقط بارتفاع الطلب، بل يستند إلى مجموعة واسعة من المقومات الاقتصادية التي تمنحه قدرة أكبر على الاستمرار. فقد أشار تقرير "سي بي آر إي" إلى قوة الأسس الاقتصادية للدولة، مدعومة بالاحتياطيات المالية القوية والتصنيف الائتماني السيادي المستقر، مع توقعات باستمرار تحسن النمو الاقتصادي خلال السنوات المقبلة.

كما ساهمت السياسات الحكومية المرنة، وتسهيل إجراءات الاستثمار، واستمرار الإنفاق على البنية التحتية، في تعزيز ثقة المستثمرين بالسوق العقارية الإماراتية.

ويرى خبراء القطاع أن تدفق الاستثمارات الأجنبية يمثل أحد أهم محركات النمو، خاصة مع تزايد اهتمام المستثمرين الدوليين بالعقارات الفاخرة والمشاريع متعددة الاستخدامات والمجتمعات السكنية المتكاملة.

انتقال السوق العقاري في الامارات إلى مرحلة أكثر نضجًا

يرى عدد من المسؤولين التنفيذيين في القطاع أن السوق العقارية الإماراتية دخلت مرحلة جديدة تتميز بارتفاع جودة الطلب وتركيز المستثمرين على القيمة الحقيقية للأصول.

وأوضح فرهاد عزيزي، الرئيس التنفيذي لمجموعة عزيزي، أن العقارات أصبحت من أبرز محركات الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن استمرار الطلب على السكن وتدفق الاستثمارات الأجنبية يدعمان توقعات استمرار النمو خلال النصف الثاني من العام.

من جانبه، أكد حسين سالم، الرئيس التنفيذي لشركة أوهانا للتطوير العقاري، أن السوق أصبحت أكثر توازنًا، مع اعتماد النمو على الطلب طويل الأجل، إلى جانب دخول مشاريع جديدة تساعد في تحقيق توازن صحي بين العرض والطلب.

كما أشار متخصصون إلى أن المستثمرين أصبحوا أكثر اهتمامًا بعوامل مثل جودة المشروع، الموقع الاستراتيجي، وسمعة المطور، بدلًا من التركيز على المكاسب السريعة، وهو ما يعزز استدامة القطاع على المدى الطويل.

توقعات إيجابية للعقارات بالامارات للنصف الثاني من 2026

تشير التوقعات إلى أن القطاع العقاري الإماراتي سيواصل أداءه القوي خلال النصف الثاني من عام 2026، ولكن بوتيرة أكثر استدامة، مع استمرار الطلب على المشاريع ذات الجودة العالية وتوسع قاعدة المستثمرين.

ومن المتوقع أن تواصل الإمارات تعزيز مكانتها كوجهة عالمية للاستثمار العقاري، مستفيدة من التنوع الاقتصادي، والاستقرار المالي، والمشاريع الكبرى التي تدعم النمو الحضري.

وبذلك يثبت القطاع العقاري الإماراتي قدرته على التطور من سوق سريع النمو إلى قطاع أكثر نضجًا واستدامة، قادر على جذب الاستثمارات العالمية والمساهمة بشكل متزايد في دعم الاقتصاد الوطني.

 

Dorsaf Gaidi

Content Specialist

Dorsaf Gaidi is a Content Specialist at XTB UAE and an Economic Content Creator specializing in financial markets and macroeconomic developments across the MENA region. She holds a Master’s degree in Media and Communication Sciences and is certified by the Dubai Content Creators Program

With a background in broadcast journalism and digital media strategy, Dorsaf simplifies complex financial topics—such as cryptocurrencies, monetary policy, and global market trends—through clear, data-driven content. 

At XTB, she develops impactful financial materials and presents social media videos about the economy and markets, delivering engaging insights tailored to modern investors.

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