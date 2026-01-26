"أكوا باور" توقع اتفاقية لتطوير مشاريع طاقة متجددة في الفلبين

أعلنت شركة أكوا باور توقيعها اتفاقية مع هيئة تحويل وتطوير القواعد في الفلبين بهدف حجز مساحات مخصصة لتطوير مشاريع طاقة متجددة واسعة النطاق في مدينة نيو كلارك الفلبينية، وتم توقيع اتفاقية الحجز على هامش فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي 2026 في دافوس.

وأوضحت الشركة في بيان لها أنها ستتعاون مع الهيئة لتطوير مشروع ضخم للطاقة الشمسية مع إمكانية تزويده بنظام متقدم لتخزين الطاقة بالبطاريات، وذلك ضمن المنطقة الاقتصادية الخاصة في نيو كلارك وهي المدينة الذكية والخضراء النموذجية الواقعة شمال العاصمة مانيلا.

كما أضافت أن هذه الشراكة تهدف إلى تعزيز مكانة المدينة كوجهة مفضّلة للقطاعات عالية الاستهلاك للطاقة والموجّهة نحو الاستدامة، وذلك عبر توفير إمدادات طاقة نظيفة وموثوقة بتكلفة تنافسية.

تستند هذه الشراكة إلى محفظة أكواباور العالمية للطاقة المتجددة التي تبلغ قدرتها الإجمالية 52 غيغاواط، بالإضافة إلى قدرة متوقعة لنظام تخزين الطاقة بالبطاريات تصل إلى 5.6 غيغاواط في الساعة وتُمثل اتفاقية الحجز مع هيئة تحويل وتطوير القواعد خطوة استراتيجية لتعزيز حضور أكوا باور في الفلبين ودعم جهود هذه الدولة لتسريع تحول قطاع الطاقة.

يشار أنه عقب توقيع مذكرة التفاهم الأولية في الرياض بتاريخ 27 نوفمبر تشرين الثاني 2025، شرع الطرفان في تحديد واختيار مواقع استراتيجية ضمن مدينة نيو كلارك لتطوير مشاريع الطاقة المتجددة.

ووقع الاختيار على موقع تبلغ مساحته نحو 500 هكتار داخل المنطقة الاقتصادية الخاصة في نيو كلارك لإجراء دراسات ما قبل الجدوى.

الجدير بالذكر أنه سيستكشف الطرفان نموذجاً مبتكراً يجمع بين الطاقة الشمسية على مستوى المرافق وأنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات، مما يساعد على تمديد فترات إنتاج الطاقة المتجددة وتعزيز مرونة الشبكة الكهربائية.

من المتوقع أن يسهم المشروع المقترح في تعزيز رؤية مدينة نيو كلارك كنموذج رائد للتنمية الحضرية المستدامة والقادرة على التكيف مع تداعيات التغير المناخي، إلى جانب دعم استراتيجية الفلبين لتطوير قطاع الطاقة المتجددة وجذب الاستثمارات الخضراء طويلة الأمد.

كما تبرز هذه الشراكة الدور المحوري للتعاون بين القطاعين العام والخاص في تسريع نشر البنية التحتية للطاقة النظيفة في الأسواق الناشئة، وبالاستفادة من خبرة «أكوا باور» في تطوير مشاريع الطاقة المتجددة واسعة النطاق، وكذلك جهود هيئة تحويل وتطوير مراكز للنمو الاقتصادي، يسعى الطرفان إلى ترسيخ قاعدة متينة لمنظومات صناعية منخفضة الكربون في مدينة نيو كلارك وخارجها.