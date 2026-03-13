التقويم الاقتصادي: قراءة مؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي الأمريكي تحت الأضواء!

يُتوقع أن يكون اليوم مثيرًا للاهتمام بشكل خاص للمستثمرين ومحللي السوق. ويُعدّ أبرز ما فيه صدور بيانات مؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي لشهر يناير في الولايات المتحدة، والذي يقيس إنفاق الأمريكيين على الاستهلاك الشخصي. ويُعتبر هذا المؤشر المقياس المفضل للتضخم لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي، ويلعب دورًا حاسمًا في توجيه قرارات أسعار الفائدة. إضافةً إلى ذلك، ستراقب الأسواق عن كثب مجموعة من البيانات الاقتصادية الكلية من أوروبا وآسيا، بما في ذلك الناتج المحلي الإجمالي، والإنتاج الصناعي، والتضخم، وبيانات التوظيف. وقد يكون لهذه الأحداث تأثير كبير على معنويات المستثمرين، وتقييمات العملات، وأسواق الأسهم، والسلع.

التقويم اليومي (بتوقيت وسط أوروبا)

المملكة المتحدة

الناتج المحلي الإجمالي لشهر يناير (شهريًا): 0.2% (تقديري: 0.1%)

الناتج المحلي الإجمالي لشهر يناير (ربع سنوي): 0.3% (تقديري: 0.1%)

الناتج المحلي الإجمالي لشهر يناير (سنويًا): 0.9% (تقديري: 0.7%)

الإنتاج الصناعي لشهر يناير (شهريًا): 0.2% (تقديري: -0.9%)

الإنتاج التحويلي لشهر يناير (شهريًا): 0.2% (تقديري: -0.5%)

الإنتاج الصناعي لشهر يناير (سنويًا): 0.6% (تقديري: 0.5%)

الإنتاج التحويلي لشهر يناير (سنويًا): 1.5% (تقديري: 0.5%)

الميزان التجاري لشهر يناير: -22.1 مليار جنيه إسترليني (تقديري: -22.72 مليار جنيه إسترليني)

توقعات التضخم الاستهلاكي للربع الأول: 3.5%

السويد

معدل البطالة لشهر فبراير: ٨٫٦٪

رومانيا

معدل التضخم السنوي (مؤشر أسعار المستهلك) فبراير: ٩٫٤٪ (تقدير ٩٫٦٪)

الإنتاج الصناعي (معدل سنوي) يناير: -٠٫٥٪ (تقدير ٠٫٨٪)

المجر

الإنتاج الصناعي (معدل سنوي) يناير: ١٫٥٪ (تقدير ١٪)

الإنتاج الصناعي (معدل سنوي) يناير: -٢٫٥٪ (تقدير ١٫٨٪)

الإنتاج الصناعي (معدل تراكمي) معدل التضخم السنوي (يناير): 0.3% (تقدير: -1%)

فرنسا

معدل التضخم الشهري (فبراير): 0.7% (تقدير: -0.3%)

معدل التضخم السنوي (فبراير): 0.8% (تقدير: -0.4%)

معدل التضخم السنوي (فبراير): 1% (تقدير: 0.3%)

معدل التضخم السنوي (فبراير): 1.1% (تقدير: 0.4%)

سلوفاكيا

معدل التضخم الشهري (فبراير): 0.1% (تقدير: 1.8%)

معدل التضخم السنوي (فبراير): 3.7% (تقدير: 4%)

إسبانيا

معدل التضخم الشهري (فبراير): 0.4% (تقدير: -0.4%)

معدل التضخم السنوي (فبراير): 0.4% (تقدير: -0.8%)

معدل التضخم السنوي لمؤشر أسعار المستهلك في فبراير: 2.3% (تقدير 2.3%)

معدل التضخم السنوي لمؤشر أسعار المستهلك المنسق في فبراير: 2.5% (تقدير 2.4%)

بولندا

معدل التضخم الشهري لمؤشر أسعار المستهلك في فبراير: 0.3% (تقدير 0.6%)

معدل التضخم السنوي لمؤشر أسعار المستهلك في فبراير: 2.1% (تقدير 2.2%)

إيطاليا

الإنتاج الصناعي في يناير (شهريًا): 0.3% (تقدير -0.4%)

منطقة اليورو

الإنتاج الصناعي (شهريًا) في يناير: 0.6% (تقدير -1.4%)

الإنتاج الصناعي (معدل تراكمي) يناير (مقارنةً بالعام الماضي): 1.4% (التقدير: 1.2%)

كندا

معدل البطالة في فبراير: 6.6% (التقدير: 6.5%)

التغير في التوظيف في فبراير: 10.5 ألف (التقدير: -24.8 ألف)

التغير في التوظيف بدوام كامل: 44.9 ألف

التغير في التوظيف بدوام جزئي: -69.7 ألف

مبيعات السلع (مقارنةً بالشهر الماضي) في يناير: -3.2% (التقدير: 0.6%)

معدل استغلال الطاقة الإنتاجية في الربع الرابع: 78.5%

الولايات المتحدة الأمريكية

الإنفاق الشخصي (مقارنةً بالشهر الماضي) في يناير: 0.3% (التقدير: 0.4%)

مؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي الأساسي (مقارنةً بالشهر الماضي) في يناير: 0.4% (التقدير: 0.4%)

مؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي الأساسي (مقارنةً بالعام الماضي) في يناير: 0.3% (التقدير: 0.4%)

مؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي الأساسي (مقارنةً بالعام الماضي) في يناير: 3.1% (تقدير 3%)

مؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي (سنويًا) يناير: 2.9% (تقدير 2.9%)

الناتج المحلي الإجمالي المعدل للربع الرابع (سنويًا): 1.4% (تقدير 4.4%)

الاستهلاك الخاص المعدل للربع الرابع: 2.4% (تقدير 3.5%)

معدل انكماش الناتج المحلي الإجمالي المعدل (ربعيًا): 3.7%

مؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي الأساسي المعدل (ربعيًا): 2.7% (تقدير 2.9%)

الدخل الشخصي (شهريًا) يناير: 0.4% (تقدير 0.3%)

طلبات السلع المعمرة (أولية) يناير: 1.1% (تقدير -1.4%)

طلبات السلع الرأسمالية غير الدفاعية (أولية) يناير: 0.5% (تقدير 1%)

الولايات المتحدة الأمريكية - 15:00

مؤشر ثقة المستهلك الأولي لجامعة ميشيغان مارس: 55 (تقديري: 56.6)

توقعات التضخم على المدى القصير والطويل: 3.4% / 3.3%

فرص العمل المتاحة في يناير: 6.7 مليون (تقديري: 6.542 مليون)

الولايات المتحدة الأمريكية - الساعة 6:00 مساءً