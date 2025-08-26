«أرامكو» تعود للسوق الفلبيني بالاستحواذ على 25% من «يوني أويل»

عادت شركة أرامكو السعودية إلى سوق الطاقة الفلبيني بعد أكثر من عقد من الزمان، حيث استحوذت على حصة 25% في كل من شركة يوني اويل بتروليوم الفلبين المحدودة" وشركة "يوني أويل إنرجي المحدودة".

الجدير بالذكر أنه بموجب الصفقة، تشارك شركة "أرامكو آسيا سنغافورة المحدودة"، وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل لأرامكو وتعمل كمركز للشركة في آسيا، في عمليات البترول المحلية لشركة يوني أويل، والتجارة الخارجية للبنزين والديزل.

يهدف هذا الاستثمار إلى تعزيز عمليات "يوني أويل"، وتوسيع عروض منتجاتها، وطرح علامتي أرامكو وفالفولين في السوق الفلبينية كما أشارت المصادر بأن عملية الإستحواذ حصلت على الضوء الأخضر من هيئة المنافسة الفلبينية بعد استيفاء الصفقة لشروط ومعايير السوق.

من جانبها قالت هيئة المنافسة في بيان أنه "بعد مراجعة مذكرات الأطراف وملاحظات الجهات الخارجية، قررت الهيئة أن الصفقة لا يحتمل أن تؤدي إلى انخفاض كبير في المنافسة في الأسواق ذات الصلة، نظرًا لمحدودية حصص الطرفين في السوق، ومواجهتهما منافسة شديدة من جهات فاعلة راسخة أخرى."

مضيفا : "لا مانع من دخول جهات فاعلة جديدة إلى السوق، حيث يتم ذلك في وقت مناسب وكاف بما يراعي معايير حواجز الدخول إلى السوق."

وجب التنويه أنه كانت أرامكو تملك في السابق حصة قدرها 40% في شركة بترون كورب، والتي باعتها في عام 2008 مقابل 550 مليون دولار.