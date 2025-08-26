إفتتاح الأسواق الأمريكية : مؤشر US100 يرتفع قليلاً قبل تقرير Nvidia🗽ارتفع مؤشر Heico بنسبة 8.5% بعد صدور الأرباح

- تباينت المعنويات في وول ستريت في بداية جلسة التداول يوم الثلاثاء؛ حيث ارتفع مؤشر US2000 بنسبة 0.5%.
- سجلت السلع المعمرة الأمريكية، ومؤشر مجلس المؤتمرات للمستهلك، وبنك ريتشموند الاحتياطي الفيدرالي أداءً أفضل من المتوقع.
- ارتفع سهم EchoStar (SATS.US) بنسبة تقارب 80% بعد إبرام صفقة تجارية مع AT&T.
- ارتفع سهم شركة Heico (HEI.US) الأمريكية للفضاء والدفاع بنسبة 8.5% بعد تقرير أرباح قوي.
- ستعلن Nvidia (NVDA.US) عن أرباحها بعد إغلاق جلسة التداول في وول ستريت؛ وارتفعت أسهمها اليوم بنسبة تقارب 0.5%، وهي قريبة من أعلى مستوى لها في التاريخ.
ووفقًا لمجلس المؤتمرات: "ارتفعت نسبة المستهلكين الذين يتوقعون ركودًا اقتصاديًا خلال الاثني عشر شهرًا القادمة في أغسطس إلى أعلى مستوى لها منذ ذروة أبريل. وارتفع متوسط توقعات المستهلكين للتضخم على مدى 12 شهرًا بعد ثلاثة أشهر متتالية من التراجع، ليصل إلى 6.2% في أغسطس - مرتفعًا من 5.7% في يوليو، ولكنه لا يزال أقل من ذروة أبريل البالغة 7%."
مؤشر US100 (الفاصل الزمني للنصف الأول)
المصدر: xStation5
أخبار الشركة
- ارتفع سهم AT&T بنسبة 0.6% بعد إعلانها عن خطط لشراء تراخيص الطيف الترددي من EchoStar مقابل 23 مليار دولار. تمنح هذه الصفقة AT&T حقوقًا حصرية لأجزاء من الطيف الترددي في مناطق رئيسية، مما يدعم سعيها طويل الأمد للحفاظ على ريادتها في مجال تقنيات الجيل الخامس (5G) والألياف الضوئية. وقد ارتفعت أسهم EchoStar بنسبة 60% بعد هذا الخبر.
- ارتفع سهم Interactive Brokers بنسبة 4.2% بعد أن أعلنت مؤشرات S&P Dow Jones انضمام شركة الوساطة الإلكترونية إلى مؤشر S&P 500 يوم الخميس، لتحل محل Walgreens Boots Alliance. وتستحوذ شركة Sycamore Partners للاستثمار الخاص على Walgreens.
- ارتفع سهم Talen Energy بنسبة 4.3% بعد اختياره ليحل محل Interactive Brokers في مؤشر S&P MidCap 400، والذي دخل حيز التنفيذ أيضًا يوم الخميس.
- ارتفع سهم شركة Advanced Micro Devices (AMD) بنسبة 2.1% ليصل إلى 166.81 دولارًا أمريكيًا في تداولات ما قبل الافتتاح، بعد أن رفع محللو Truist توصيتهم للسهم من "الاحتفاظ" إلى "شراء"، ورفعوا سعرهم المستهدف من 173 دولارًا أمريكيًا إلى 213 دولارًا أمريكيًا. ويتوقع المحللون أن تستحوذ AMD على حصة سوقية من Nvidia في سوق وحدات معالجة الرسومات (GPU) المربح لمراكز البيانات.
- ارتفع سهم Eli Lilly بنسبة 2.4% بعد إعلانه أن حبوبه التجريبية لإنقاص الوزن "Orforglipron" ساعدت مرضى السكري من النوع الثاني الذين يعانون من زيادة الوزن والسمنة على فقدان ما يصل إلى 10.5% من وزن الجسم في تجربة في مرحلة متأخرة.
- انخفض سهم Palantir Technologies بنسبة 0.6% قبل الافتتاح، بعد انخفاضه بنسبة 1% يوم الاثنين. باع الرئيس التنفيذي أليكس كارب أكثر من 400,000 سهم الأسبوع الماضي، وفقًا لإفصاح مقدم إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية. تبيع الشركة برامج تحليل بيانات تعتمد على الذكاء الاصطناعي.
- ارتفع سهم Nvidia بنسبة 0.4% في تداولات ما قبل الافتتاح، مستفيدًا من مكاسبه بنسبة 1% يوم الثلاثاء. ارتفع سهم الشركة بنسبة 34% منذ بداية العام، وكان السهم الأفضل أداءً في مؤشر داو جونز يوم الاثنين. وينتظر المستثمرون تقرير أرباح الربع الثاني يوم الأربعاء.
- ارتفع سهم شركة سيرينا ثيرابيوتكس بنسبة 31% بعد أن دعمت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) التجارب السريرية على دواء باركنسون التجريبي SER-252. وتخطط الشركة لتطوير الدواء بموجب مسار تطبيق الأدوية الجديد التابع لإدارة الغذاء والدواء الأمريكية.
- حققت شركة سيمتيك، وهي شركة مصنعة لأشباه الموصلات، ارتفاعًا بعد إعلانها عن أرباح معدلة للربع الثاني بلغت 41 سنتًا للسهم، متجاوزةً التوقعات بقليل. وبلغت الإيرادات 258 مليون دولار، بزيادة قدرها 20% على أساس سنوي، متجاوزةً التوقعات.
ارتفعت أسهم هايكو بنسبة 8% بعد تقرير الأرباح.
قفزت أسهم هايكو بنسبة 8% بعد إعلانها عن أرباح للربع الثالث بلغت 1.26 دولار للسهم، متجاوزةً توقعات المحللين البالغة 1.13 دولار. وبلغت الإيرادات 1.15 مليار دولار، متجاوزةً أيضًا توقعات المحللين البالغة 1.12 مليار دولار. وارتفعت أسهم شركة المقاولات الأمريكية في مجال الدفاع والفضاء بنسبة تقارب 8% اليوم.
- الإيرادات: 1.15 مليار دولار، بزيادة 15.7% على أساس سنوي (مبيعات قياسية).
- ربحية السهم: 1.26 دولار، بزيادة 30% على أساس سنوي (مقابل 0.97 دولار في العام الماضي).
- مجموعة دعم الطيران (FSG):
- الإيرادات 802.7 مليون دولار، بزيادة 17.8% على أساس سنوي.
- الدخل التشغيلي 198.3 مليون دولار.
- مجموعة التقنيات الإلكترونية (ETG):
- الإيرادات 355.9 مليون دولار، بزيادة 10.5% على أساس سنوي.
- الدخل التشغيلي 81 مليون دولار.
الشركات والقطاعات:
- الإيرادات - 10.9 مليون دولار، بانخفاض 5% على أساس سنوي.
- الخسارة التشغيلية - 14.3 مليون دولار، وهو تحسن عن توقعات المحللين.
- طلب عضوي قوي في قطاعي FSG وETG؛ مساهمة من عمليات الاستحواذ الأخيرة.
- استحوذت شركة Heico على شركة Gables Engineering في يوليو، وتوسعت في مجال التحكم المتقدم في إلكترونيات الطيران.
حققت الشركة مبيعات وأرباحًا قياسية في الربع الثالث من عام 2025، حيث حقق قطاعا الأعمال الرئيسيان (FSG وETG) نموًا قويًا من رقمين.
المصدر: xStation5