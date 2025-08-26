إفتتاح الأسواق الأمريكية : مؤشر US100 يرتفع قليلاً قبل تقرير Nvidia🗽ارتفع مؤشر Heico بنسبة 8.5% بعد صدور الأرباح

ارتفع سهم شركة

Advanced Micro Devices (AMD)

بنسبة 2.1% ليصل إلى 166.81 دولارًا أمريكيًا في تداولات ما قبل الافتتاح، بعد أن رفع محللو

Truist

توصيتهم للسهم من "الاحتفاظ" إلى "شراء"، ورفعوا سعرهم المستهدف من 173 دولارًا أمريكيًا إلى 213 دولارًا أمريكيًا. ويتوقع المحللون أن تستحوذ

AMD

على حصة سوقية من

Nvidia

في سوق وحدات معالجة الرسومات (

GPU