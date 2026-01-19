بدء الاكتتاب على «بورياس ستاندرد آند بورز للسلع الفاخرة».. والإدراج في سوق أبوظبي

يعتزم صندوق «بورياس ستاندرد آند بورز للسلع الفاخرة» الإدراج في سوق أبوظبي للأوراق المالية يوم 27 يناير الجاري، بحسب البيانات الموجودة على موقع السوق.

الجدير بالذكر انه شهد السوق بدء الاكتتاب على الصندوق ويستمر حتى 21 يناير الجاري، على أن يتم الإدراج في سوق أبوظبي للأوراق المالية يوم 27 يناير الجاري. ويعد «بورياس ستاندرد آند بورز للسلع الفاخرة» صندوق استثمار متداول يسعى إلى محاكاة أداء مؤشر «ستاندرد آند بورز أوروبا للسلع الفاخرة».

يوفر صندوق «بورياس ستاندرد آند بورز للسلع الفاخرة» فرصة كبيرة للاستثمار في الشركات التي تشكّل مستقبل قطاع السلع الفاخرة العالمي. ويمنح الصندوق فرصة للاستثمار في العلامات التجارية المعروفة عالمياً في مجالات الأزياء والسيارات واليخوت والصحة والجمال والمجوهرات والضيافة الراقية. ويضم الصندوق المتداول 32 شركة عالمية رائدة مثل «لويس فويتون»، و«هيرميس»، و«فيراري»، و«ريشمونت»، و«لوريال»، وهي شركات تجسّد الحِرفية الرفيعة والإرث العريق والقيمة السوقية الرفيعة.

كما يمكن الاشتراك في الاكتتاب عبر الموقع الإلكتروني لسوق أبوظبي للأوراق المالية أو أحد المفوضين المعتمدين مثل: «الدولية للأوراق المالية»، والمجموعة المالية «هيرمس»، و«أرقام للأوراق المالية»، و«بي إتش مباشر للخدمات المالية»، أو من خلال الجهات المتلقية للاكتتاب مثل: بنك أبوظبي الأول، و«ويو بنك» و«الرمز» و«بي إتش إم»، و«بنك المشرق»، وشركة الإمارات دبي الوطني للأوراق المالية.

يعكس اختيار صندوق «بورياس ستاندرد آند بورز للسلع الفاخرة» لسوق أبوظبي للأوراق المالية للإدراج، التطور السريع الذي شهده السوق حتى أصبح مركزاً مالياً عالمياً جاذباً للشركات العالمية، مدعوماً بموقع استراتيجي، وإطار تنظيمي قوي، وشراكات دولية موسعة.