التقويم الاقتصادي: مؤشر أسعار المستهلك الكندي والإنتاج الصناعي الأمريكي (16/03/2026)

لا تزال الحرب في إيران محط اهتمام المستثمرين، لا سيما بعد تصريحات دونالد ترامب الأخيرة التي ضغط فيها على أعضاء حلف الناتو الآخرين لدعم الولايات المتحدة في الصراع.

وإلى جانب متابعة الوضع في مضيق هرمز، لا يزال جدول البيانات الاقتصادية الكلية محدودًا. ومع سلسلة من قرارات البنوك المركزية المرتقبة في وقت لاحق من هذا الأسبوع، من المتوقع أن تبقى التقلبات منخفضة خلال جلسة التداول اليوم.

وعلى الجانب الآخر من المحيط الأطلسي، ننتظر قراءة مؤشر أسعار المستهلك في كندا. ولا يزال الدولار الكندي مدعومًا بقوة بارتفاع أسعار النفط، لذا قد تكون أزواج العملات التي تقابل الدولار الكندي من بين الأكثر تقلبًا اليوم. وفي الوقت نفسه، ستُنشر بيانات الإنتاج الصناعي في الولايات المتحدة.

