٢٢:١٩ · ١٦ مارس ٢٠٢٦

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا بتداولات 6.2 مليارات ريال

ارتفع مؤشر سوق الاسهم السعودية 13.7 نقطة خلال فترة المزاد اليوم، واغلق عند 10946.26 نقطة قبل المزاد، وتم تداول 44.6 مليون سهم، خلال فترة التداول على سعر الاغلاق بقيمة 1967.1 مليون ريال، عن طريق تنفيذ 14704 صفقة.

الجدير بالذكر أنه شهدت اسهم 133 شركة ارتفاع تصدرها، نفوذ 2.3%، والمنجم 2%، واسمنت الجنوبية 1.7%، فيما تراجعت أسهم 72 شركة اخرى خلال فترة المزاد، تصدرها، ينساب وبترورابغ وتبوك الزراعية 0.9%.

يشار الى انه يستخدم مزاد الإغلاق لحساب سعر الإغلاق للسوق، ويحتسب سعر الاغلاق بناء على (آلية المزاد) التي تأخذ بعين الاعتبار العرض والطلب في فترة مزاد الاغلاق للوصول إلى السعر العادل، ويتم احتساب سعر التوازن خلال مزاد الإغلاق ومدته 10 دقائق.

هذا يتم احتساب سعر الإغلاق بناء على الصفقات العادية فقط وهو سعر الصفقة للأسهم التي تجاوزت قيمتها 15,000 ريال، وفي حال عدم وجود صفقة عادية يتم احتساب سعر الإغلاق على سعر آخر صفقة في التداول المستمر، وفي حال عدم وجود صفقات في التداول المستمر يتم احتساب سعر الإغلاق على سعر إغلاق اليوم السابق.

خلال فترة مزاد الإغلاق تعرض أوامر السوق كأفضل طلب / أفضل عرض في سجل الأوامر وبدون سعر خلال فترة المزاد وجلسة التداول على سعر الإغلاق هي جلسة إضافية بعد مزاد الإغلاق حيث يمكن التداول فقط بسعر الإغلاق الناتج عن مزاد الإغلاق، وتبدأ جلسة التداول على سعر الإغلاق من الساعة 3:10 مساءً إلى الساعة 3:20 مساءً.

 

١٨ مارس ٢٠٢٦, ١٦:٣٦

عاجل: مؤشر أسعار المنتجين الأمريكي أعلى بكثير من المتوقع 🚩
١٨ مارس ٢٠٢٦, ١٦:٣٥

📉 انخفض الذهب بنسبة 2%
١٨ مارس ٢٠٢٦, ١٢:٠٦

التقويم الاقتصادي: وول ستريت ترتفع قبيل قرار الاحتياطي الفيدرالي
١٦ مارس ٢٠٢٦, ٢٣:٠٤

أين تتجه أسعار النفط خلال الأزمة في الخليج؟
