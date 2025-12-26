إفتتاح الأسواق الأمريكية : مؤشر US500 يسجل مستويات قياسية جديدة، حيث يقود قطاع التكنولوجيا المكاسب.

- ارتفع مؤشرا US500 وUS100 في أول جلسة تداول بعد العطلات.
- وحققت أسهم شركات التكنولوجيا مكاسب قوية في الجلسة الأخيرة من الأسبوع.
- ويتوقع المستثمرون استمرار انتعاش السوق خلال فترة ما بعد العطلات، واستمرار هذا الزخم حتى أوائل يناير.
افتتحت وول ستريت تداولاتها بحذر بعد عطلة عيد الميلاد. وتُتداول العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 (US500) عند أعلى مستوياتها على الإطلاق، بينما يتداول مؤشر ناسداك 100 (US100)، الذي يضم شركات التكنولوجيا، بانخفاض قدره 2% تقريبًا عن أعلى مستوى له خلال اليوم الذي سجله في أواخر أكتوبر. ويتوقع المستثمرون إنهاء العام بالقرب من أعلى مستوياته، مدعومين بتوقعات المزيد من خفض أسعار الفائدة الأمريكية وقوة أرباح الشركات. وقد حقق مؤشر ستاندرد آند بورز 500 مكاسب بلغت نحو 18% هذا العام، مسجلاً بذلك عامه الثالث على التوالي من النمو بعد عامين من العوائد التي تجاوزت 20%.
وارتفاع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.11% خلال جلسة الجمعة، مسجلاً بذلك على الأرجح اليوم السادس على التوالي من المكاسب في وول ستريت. ومع اقتراب المؤشر من عتبة 7000 نقطة النفسية، يشير المحللون إلى إمكانية تحقيق المزيد من المكاسب، نظرًا لأن أسهم الشركات الكبرى مثل إنفيديا وغيرها من شركات التكنولوجيا لا تزال تتداول دون أعلى مستوياتها التاريخية.
أخبار الشركات
- إنفيديا (NVDA.US): أعلنت شركة تصنيع الرقائق عن استحواذها على شركة Groq الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي مقابل 20 مليار دولار، في أكبر صفقة في تاريخ إنفيديا. يُمكّن هذا الاستحواذ إنفيديا من الوصول إلى تقنية وحدة معالجة اللغة (LPU)، التي توفر أداءً أعلى بكثير لنماذج اللغة الكبيرة مقارنةً بوحدات معالجة الرسومات التقليدية (GPU). ونظرًا لحصة إنفيديا المهيمنة في السوق، يُتوقع أن تُثير هذه الصفقة تدقيقًا صارمًا من قِبل هيئات مكافحة الاحتكار. ارتفعت أسهم إنفيديا بنسبة 0.7% عند الافتتاح.
- ميكرون (MU.US): واصلت أسهمها صعودها، لتُضيف إلى مكاسبها الشهرية التي تجاوزت 20% مدفوعةً بتوقعات نمو قوية. وبصفتها مُصنِّعًا رئيسيًا للذاكرة الضرورية لتوسيع مبيعات المعالجات، حققت الشركة مكاسب بنسبة 1.5% في بداية التداول.
- بيوهافن (BHVN.US): انخفضت أسهم شركة التكنولوجيا الحيوية بأكثر من 11% عند الافتتاح بعد فشل علاجها التجريبي للاكتئاب في تحقيق هدفه الرئيسي في تجربة سريرية في مرحلة متوسطة. تُفاقم هذه النكسة الأخيرة من صعوبة عامٍ يمر به الشركة، حيث فقد سهمها ما يقارب ثلاثة أرباع قيمته في عام 2025.
- كوبانغ (CPNG.US): ارتفع سهم عملاق التجارة الإلكترونية الكوري الجنوبي بأكثر من 8% بعد تقارير تفيد بنجاح أحد المشتبه بهم في حذف بيانات الشركة المسربة.
- شركات تعدين المعادن الثمينة: شهدت شركات الإنتاج، وخاصة تلك التي تركز على الفضة، مكاسب حادة عند الافتتاح مع وصول أسعار الفضة إلى مستويات قياسية جديدة بلغت 75 دولارًا للأونصة. وسجلت كل من فيرست ماجستيك، وكوير ماينينغ، وإنديفور سيلفر مكاسب في حدود 3%.
