إفتتاح الأسواق الأمريكية : مؤشر US500 يسجل مستويات قياسية جديدة، حيث يقود قطاع التكنولوجيا المكاسب.

افتتحت وول ستريت تداولاتها بحذر بعد عطلة عيد الميلاد. وتُتداول العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 (US500) عند أعلى مستوياتها على الإطلاق، بينما يتداول مؤشر ناسداك 100 (US100)، الذي يضم شركات التكنولوجيا، بانخفاض قدره 2% تقريبًا عن أعلى مستوى له خلال اليوم الذي سجله في أواخر أكتوبر. ويتوقع المستثمرون إنهاء العام بالقرب من أعلى مستوياته، مدعومين بتوقعات المزيد من خفض أسعار الفائدة الأمريكية وقوة أرباح الشركات. وقد حقق مؤشر ستاندرد آند بورز 500 مكاسب بلغت نحو 18% هذا العام، مسجلاً بذلك عامه الثالث على التوالي من النمو بعد عامين من العوائد التي تجاوزت 20%.

وارتفاع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.11% خلال جلسة الجمعة، مسجلاً بذلك على الأرجح اليوم السادس على التوالي من المكاسب في وول ستريت. ومع اقتراب المؤشر من عتبة 7000 نقطة النفسية، يشير المحللون إلى إمكانية تحقيق المزيد من المكاسب، نظرًا لأن أسهم الشركات الكبرى مثل إنفيديا وغيرها من شركات التكنولوجيا لا تزال تتداول دون أعلى مستوياتها التاريخية.

أخبار الشركات