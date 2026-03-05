ملخص اليوم: النفط يسجل مستويات قياسية محلية جديدة؛ إيران وترامب يُضعفان معنويات السوق 💡

تراجعت الأسهم الأمريكية بعد تقارير عن خطة إدارة ترامب لفرض لوائح تلزم الولايات المتحدة بالحصول على تراخيص لتصدير رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة عالميًا، بما في ذلك معدات شركتي إنفيديا وإيه إم دي.

أوضح الرئيس دونالد ترامب أن الولايات المتحدة لن تقف مكتوفة الأيدي في مسألة خلافة المرشد الأعلى الإيراني، آية الله علي خامنئي. وشبّه ترامب الوضع بالأزمة في فنزويلا، مؤكدًا على ضرورة أن تُشارك أمريكا بفعالية في اختيار المرشد الجديد لتجنب عودة النظام القديم.

ارتفع الغاز الطبيعي بعد نشر بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، التي أظهرت انخفاضًا أكبر من المتوقع في مخزونات الغاز الأمريكية: 132 مليار قدم مكعب مقابل توقعات بلغت 124 مليار قدم مكعب (كانت سابقًا 52 مليار قدم مكعب). يدعم هذا الانخفاض الأسرع في المخزونات الأسعار، إذ يُشير إلى توازن أفضل بين العرض والطلب مع نهاية فصل الشتاء. وقد يُولي السوق اهتمامًا أكبر للقراءات الأسبوعية اللاحقة وتوقعات الطقس فيما يتعلق بوتيرة إعادة بناء المخزونات.

لم يكن لنشر محضر اجتماع البنك المركزي الأوروبي تأثير يُذكر على سعر صرف اليورو مقابل الدولار الأمريكي. أكدت الوثيقة مجدداً على أهمية توازن المخاطر، أي السيطرة على التضخم وتحقيق معدلات نمو مستدامة، وهي أمور تتضاءل أهميتها في ضوء الحرب الجديدة في الشرق الأوسط.

حالياً، لا تبحر في مياه مضيق هرمز سوى السفن التي ترفع العلم الإيراني، ولا يزال المضيق غير سالك إلى حد كبير. ونتيجة لذلك، تستمر أسعار خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط في الارتفاع، مسجلةً مستويات قياسية محلية جديدة.

في سوق الصرف الأجنبي اليوم، يواصل الدولار الأمريكي أداءه الأفضل، بينما تتعرض عملات السلع، الدولار الأسترالي والدولار النيوزيلندي، لضغوط.

يعكس سوق العملات الرقمية ضعف المعنويات السائد في وول ستريت، حيث انخفض سعر البيتكوين حالياً بنسبة 2.5% ويتداول في حدود 71,000 دولار.