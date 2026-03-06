حصاد الأسواق - أسعار النفط لا تزال مرتفعة (06.03.2026)

لا تزال أسعار النفط مرتفعة بسبب اضطرابات الإمدادات في مضيق هرمز، حيث يُتداول خام غرب تكساس الوسيط عند حوالي 90 دولارًا للبرميل، وخام برنت عند حوالي 84 دولارًا للبرميل. حاول النفط الخام الحد من مكاسبه، لكن في اليوم السادس من الغزو، استمر الارتفاع، ليصل إجمالي الزيادة منذ أواخر فبراير إلى 15%.

تُغير ناقلات النفط مسارها أو تتوقف في مواقعها بعد الهجمات الإيرانية على السفن؛ ويحذر الخبراء من مزيد من الارتفاعات في الأسعار في حال استمرار الصراع.

دخلت الحرب يومها السادس: تُعطل القوات الأمريكية والإسرائيلية منصات إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية (مع انخفاض بنسبة 90% في وتيرة الهجمات)، بينما تُوسع إيران نطاق ضرباتها لتشمل أذربيجان وأهدافًا إقليمية أخرى.

تجاوزت حصيلة القتلى في إيران 1200 قتيل بعد 1300 غارة جوية؛ وتتصاعد التوترات مع إشارة ترامب إلى أن العمليات ستستمر لأسابيع، مُلمحًا إلى احتمال شن ضربة لاحقة بعد انتخاب مرشد أعلى جديد.

أعلنت قطر للغاز الطبيعي المسال عن خطط لتأجير أسطولها العالمي من ناقلات النفط بعد التوقف الأخير للإنتاج المحلي. لا تزال الصين تأمل في أن تسمح إيران قريباً بمرور سفن الغاز الطبيعي المسال، إذ تُعدّ بكين أكبر مشترٍ في المنطقة، حيث تستورد من إيران وقطر والسعودية.

ويشير قرار تأجير السفن بعد إغلاق مضيق رأس لفان إلى استعدادات لاضطراب مطوّل، قد يستمر لأسابيع أو شهور.

لتخفيف الضغط على سوق النفط، منحت الولايات المتحدة الهند إعفاءً لمدة 30 يوماً من الرسوم الجمركية الإضافية على واردات النفط الخام.

وتفيد التقارير حالياً بأن ناقلات النفط المملوكة للصين أو إيران مسموح لها بالمرور عبر المضيق، وإن كان ذلك قد يقتصر على عدد محدود منها.

ويشير ترامب إلى أن إيران تواصلت معه بشأن وقف إطلاق النار، إلا أنه يؤكد أن فرصة التفاوض ما زالت بعيدة لعدة أسابيع. وستكون عطلة نهاية الأسبوع المقبلة حاسمة؛ فإذا ظهرت تقارير موثوقة عن محادثات، فقد تتراجع أسعار النفط بنسبة 5-10%. وإلا، فمن المرجح أن تشهد ارتفاعاً إضافياً.

ارتفع سعر الذهب فوق 5100 دولار للأونصة بعد تقارير عن عمليات شراء صينية كبيرة، رغم أنه لا يزال منخفضًا نسبيًا بعد الانخفاضات الحادة التي شهدها في 3 مارس.

تراجعت المؤشرات الأمريكية أمس عن معظم مكاسبها التي حققتها في 4 مارس، لكن محاولة جديدة للتعافي جارية اليوم. ارتفع مؤشر US500 بنسبة 0.3%، بينما حقق مؤشر US100 مكاسب تقارب 0.5%.

تسجل الأسهم الآسيوية مكاسب طفيفة بعد تراجع سابق؛ كما ارتفعت الأسواق في إسرائيل والسعودية، بينما لا تزال البورصات في الإمارات وقطر مغلقة.

على الرغم من التعافي خلال اليوم، تتجه المؤشرات الآسيوية نحو إنهاء الأسبوع بأسوأ أداء لها منذ مارس 2020.