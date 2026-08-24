إفتتاح الأسواق الأمريكية: تصعيد تجاري بين الولايات المتحدة وكندا

بدأ سوق الأسهم الأمريكية الأسبوع بانخفاض طفيف. ويعكس السوق في أدائه مؤشرات أسواق السندات والسلع، إلا أن تقرير أرباح شركة إنفيديا الرئيسي لن يُنشر حتى يوم الأربعاء. وقد انخفضت معظم مؤشرات وول ستريت بنسبة تتراوح بين 0.3% و0.5%.

تُعدّ الانخفاضات حاليًا أكثر وضوحًا في مؤشر US100، حيث بلغت الخسائر 1%. ويُعزى هذا التراجع الأكبر في مؤشر التكنولوجيا إلى انخفاض أسهم شركات أشباه الموصلات والذاكرة، التي تراجعت بنحو 3 إلى 5% في بداية الجلسة.

لا يزال العديد من المستثمرين يركزون على تدخل وزير الخزانة في سوق السندات. ولا تزال التداعيات الدقيقة لهذا التدخل غير واضحة، لكن أحد أهم الأسئلة المطروحة هو ما إذا كان هذا التدخل إجراءً استثنائيًا أم بداية لسياسة جديدة لتوجيه عوائد السندات.

بالنسبة للمستثمرين الأمريكيين والكنديين، يُعدّ الفشل التام للمفاوضات التجارية أمرًا بالغ الأهمية. فقد لا تقتصر مشكلة الشركات المحلية على فرض المزيد من القيود التجارية فحسب، بل تشمل أيضًا طبيعة المفاوضات نفسها، التي باتت تختلف اختلافًا كبيرًا عن التواصل الدبلوماسي بين الدول المتقدمة. ويشمل ذلك، من بين أمور أخرى، مطالب من الولايات المتحدة، مثل التنازل الفعلي عن سيادتها الاقتصادية وإلغاء اللغة الفرنسية كلغة رسمية. وقد أسفرت المفاوضات بين الولايات المتحدة وكندا حتى الآن عن فرض كندا عقوبات انتقامية بنسبة 20% على سلع، من بينها منتجات الصلب والأخشاب.

يُشير الخليج العربي إلى مؤشرات إيجابية معتدلة، على الرغم من فشل المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة. ووفقًا لوزير الطاقة، قد يكون حجم صادرات النفط عبر المضيق أكبر بكثير، وربما يصل إلى ضعف الحجم الحالي، كما تُشير البيانات المتاحة. ويُعزز هذا التوجه نحو زيادة الإمدادات من المنطقة قرار إيران الأخير بالسماح لعدد من ناقلات النفط العراقية بالمرور.

أخبار الشركة

شركة نوكور ( NUE.US ): ارتفعت أسهم شركة إنتاج وتوزيع الأخشاب بنحو 4%، عقب فرض كندا تعريفات جمركية انتقامية على الولايات المتحدة.

شركة علي بابا ( BABA.US ): انخفضت أسهم الشركة الصينية المدرجة في الولايات المتحدة بنحو 2% بعد إصدار أسهم بقيمة تقارب 10 مليارات دولار أمريكي.

شركة بي دي دي القابضة: ارتفعت أسهم الشركة المشغلة لمنصة "تيمو" بأكثر من 2% عند الافتتاح بعد إعلانها عن نتائج فاقت التوقعات. وتستحق رسوم المعاملات، التي ارتفعت بنسبة 13%، اهتمامًا خاصًا.

شركة أبلايد أوبتوإلكترونيكس ( AAOI.US ): انخفضت أسهم شركة الإلكترونيات الضوئية بنسبة تصل إلى 16% بعد تقديمها إفصاحًا تنظيميًا يشير إلى استعدادها لطرح أسهم بقيمة 600 مليون دولار أمريكي.

شركة ريجينكس بايو ( RGNX.US ): انخفضت أسهم شركة الأدوية بنسبة تصل إلى 25% بعد أن أوقفت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية التجارب السريرية للعلاج الجيني " RGX-121 "، المُخصص لعلاج ما يُعرف بمتلازمة هنتر.

أرسيلورميتال ( MT.US ): ارتفع سهم الشركة المشغلة لمصانع الصلب والموزعة للمنتجات المعدنية بنحو 2% بعد توصية إيجابية من إحدى شركات الاستثمار.

التحليل الفني لمؤشر US100 (D1)

يُظهر الرسم البياني تحرك السعر بوضوح ضمن قناة هبوطية متسعة. وينعكس الضعف الحالي لدى المشترين في تراجع سريع من المنطقة فوق حوالي 30,000 نقطة، واستمرار التحرك نحو مستوى فيبوناتشي 61.8%. ويعبر خط MACD أسفل خط الإشارة، مما قد يدعم سيناريو استمرار التصحيح. مع ذلك، يجدر الانتباه إلى مناطق المقاومة المتداخلة، وخاصة مستويات فيبوناتشي، ومتوسط ​​EMA100، والحد السفلي للاتجاه. سيكون هذا اختبارًا بالغ الأهمية لمعنويات السوق، لكن اختراق هذه المقاومة القوية قد يُمثل تحديًا كبيرًا للبائعين. المصدر: xStation5