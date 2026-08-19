افتتاح السوق الأمريكي: السوق يحاول استعادة عافيته، وسهم موديرنا يرتفع بنسبة 140% (19.08.2026)

شهدت جلسة الأمس عمليات بيع مكثفة في السوق الأمريكية (وغيرها من الأسواق). وكان هذا التراجع ملحوظًا بشكل خاص في قطاع التكنولوجيا. فقد انخفض مؤشر ناسداك 100 بنحو 1.7%، متأثرًا بأداء شركات قطاعي أشباه الموصلات والذاكرة. وسجلت شركة كورويف خسارة بنسبة 12%، بينما تراجعت شركة لومينتوم بنسبة 10%. كما خسرت كل من شركات سيجيت وتيراداين وسانديسك 9%.

وعلى الرغم من استمرار ارتفاع أسعار النفط والغاز، فقد شهد افتتاح اليوم تصحيحًا (قصير الأمد نسبيًا، حيث عاد مؤشر ناسداك 100 حاليًا إلى مستويات إغلاق يوم الثلاثاء). وقد تفاعل السوق بقوة مع إعلان وزارة الخزانة الأمريكية عن توسيع برنامج إعادة شراء الأسهم (المعروف باسم برنامج دعم السيولة).

ويهدف البرنامج إلى:

مضاعفة الحد الأقصى لعمليات إعادة الشراء الفردية على الأقل (من ملياري دولار إلى 4 مليارات دولار)؛

التركيز على الجزء الطويل من منحنى العائد، أي شراء سندات الخزانة ذات آجال الاستحقاق الطويلة بشكل أساسي (مما يؤدي إلى زيادة السيولة)؛

يدخل هذا القرار حيز التنفيذ في 9 سبتمبر ويستمر حتى 4 نوفمبر على الأقل، وهو موعد إصدار وزارة الخزانة لخططها الفصلية الجديدة.

قرار بيسنت، بالطبع، ليس من قبيل الصدفة، بل هو تدخل يهدف إلى تهدئة الوضع المتوتر في سوق السندات. في الأسابيع الأخيرة، ارتفعت العوائد بوتيرة سريعة للغاية، لا سيما في الجزء الطويل من منحنى العائد. وشهد يوم الثلاثاء تسجيل أعلى مستوى لها منذ 19 عامًا في هذا الصدد، حيث تجاوزت عوائد السندات لأجل 30 عامًا عتبة 5.33%.

من الناحية الفنية، لا يُعد هذا تخفيفًا للسياسة النقدية (التي تقع ضمن اختصاص مجلس الاحتياطي الفيدرالي)، إلا أن تأثيره على السوق مشابه. فنحن نشهد انخفاضًا ملحوظًا في العوائد على امتداد منحنى العائد، وخاصة في الجزء الطويل منه.

لماذا يُعد هذا الأمر مهمًا للأسواق؟

لسنوات عديدة، وخاصة في العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين، ظلت عوائد السندات عند مستويات منخفضة (حوالي 3% لسندات لأجل 30 عامًا)، ما جعلها غير مُجدية كبديل لسوق الأسهم. حتى أن هذه الظاهرة عُرفت باسم "لا بديل" (TINA).

في الوقت الراهن، بدأ العديد من المستثمرين يتساءلون عما إذا كان من المجدي تحمل المخاطر المرتبطة بالاستثمار في سوق الأسهم، في حين أن الحكومة الأمريكية، وهي الدولة الأكثر أمانًا في العالم من حيث الدين، تُقدم عائدًا ثابتًا يبلغ حوالي 5.3% لمدة 30 عامًا.

لماذا تتأثر شركات التكنولوجيا بشدة بتقلبات سوق السندات؟

غالبًا ما تُقيّم شركات التكنولوجيا، وخاصة تلك التي تُعرف بأسهم النمو، من خلال منظور الأرباح المتوقعة في المستقبل البعيد. فعندما ترتفع عوائد السندات، يرتفع معدل الخصم أيضًا، وبالتالي تنخفض القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية بشكل ملحوظ.

علاوة على ذلك، تُعد عوائد سندات الخزانة معيارًا أساسيًا لجميع أنواع الائتمان الأخرى في الاقتصاد. وعادةً ما يُشير ارتفاعها إلى ارتفاع تكلفة الائتمان للشركات وارتفاع أسعار الفائدة على سندات الشركات. يُعدّ هذا الأمر مؤلماً بشكل خاص للشركات التي تتطلب استثمارات ضخمة.

الشكل 1: الرابحون والخاسرون في مؤشر ستاندرد آند بورز 500 (19 أغسطس 2026)

المصدر: أبحاث XTB، ١٩ أغسطس ٢٠٢٦

موديرنا ($MRNA.US)

هيمنت على عناوين الأخبار في قطاع صناعة الأدوية اليوم ارتفاعاتٌ تجاوزت ١٤٠٪ في سعر سهم شركة موديرنا. ويأتي هذا الارتفاع عقب الإعلان عن نتائج إيجابية في المرحلة الأخيرة من التجارب السريرية للقاح مُخصّص لعلاج السرطان. وقد أظهر هذا اللقاح، عند استخدامه مع دواء كيترودا للعلاج المناعي من شركة ميرك، فعاليةً أكبر في الحد من عودة سرطان الجلد الميلانيني مقارنةً بالعلاج المناعي وحده. ويُصمّم اللقاح خصيصًا وفقًا للطفرات الجينية المحددة لورم كل مريض، وتستغرق عملية إنتاجه حوالي ستة أسابيع. وقدّر ستيفان بانسيل، الرئيس التنفيذي لشركة موديرنا، إمكانية الحصول على الموافقة عليه في وقت مبكر من عام ٢٠٢٧.

إستي لودر ($EL.US)

يشهد سعر سهم شركة إستي لودر، عملاق مستحضرات التجميل، ارتفاعًا أيضًا (+١٦.٧٪)، وذلك عقب نتائج ربع سنوية مبهرة. فقد تجاوزت الإيرادات التوقعات، وتُظهر نموًا سنويًا إيجابيًا مجددًا بعد ثلاثة أرباع مخيبة للآمال. كما رفعت الشركة توقعاتها لهامش الربح التشغيلي المعدّل. أكد الرئيس التنفيذي ستيفان دي لا فافيري، في إطار جهود تحسين الربحية، خطةً لخفض عدد الموظفين بما يقارب 10,000 وظيفة.

تارجت ($TGT.US)

بعد انخفاضات أولية، تشهد أسهم تارجت ارتفاعًا (+5.9%). تجاوزت الشركة توقعات المحللين للمبيعات المقارنة (+3.8% مقابل متوسط ​​التوقعات البالغ 2.4%) والأرباح المعدلة للسهم الواحد (4.11 دولارًا أمريكيًا) للربع الثاني. رفعت الإدارة توقعاتها لعام 2027، مستهدفةً أرباحًا معدلة للسهم الواحد تتراوح بين 9.90 و10.90 دولارًا أمريكيًا (مقارنةً بتوقعات سابقة بين 7.50 و8.50 دولارًا أمريكيًا) ونموًا في صافي المبيعات بنسبة 5% تقريبًا.

إس كيه هاينكس ($SKHY.US)

كما سجلت أسهم إس كيه هاينكس ارتفاعًا، وإن كان أقل حدةً بنسبة 3.3%، حيث أعلنت عن خطة لإعادة شراء أسهم بقيمة 40 تريليون وون (حوالي 29 مليار دولار أمريكي). تخطط الشركة للاستحواذ على ما يصل إلى 24 مليون سهم وإلغائها بحلول 19 نوفمبر.