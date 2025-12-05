حصاد الأسواق (05.12.2025)

شهدت جلسة آسيا والمحيط الهادئ أجواءً هادئةً ومتفائلةً. وارتفعت المؤشرات الصينية بنسبة تراوحت بين 0.80% و1.10%، وانخفض مؤشر SG20cash بنسبة 0.08%، وارتفع مؤشر AU200.cash بنسبة 0.10%، وانخفض مؤشر JP225 الياباني بنسبة 0.25%.

نستقبل اليوم تقرير نفقات الاستهلاك الشخصي الأمريكي المتأخر لشهر سبتمبر.

في أكتوبر، انخفض إنفاق الأسر في اليابان بنسبة -3.0% على أساس سنوي و-3.5% على أساس شهري، وهو أقل بكثير من التوقعات، مما يشير إلى ضعف الطلب وتعقيد نقاش بنك اليابان حول سياساته في ديسمبر.

على الرغم من ذلك، يميل بنك اليابان إلى رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في ديسمبر. وتشير المناقشات الداخلية إلى أن صانعي السياسات يفضلون رفع أسعار الفائدة إلى 0.75% الشهر المقبل، وأنهم منفتحون على المزيد من التشديد التدريجي.

أفادت صحيفة وول ستريت جورنال أن ماسايوشي سون يدرس مشروعًا بمليارات الدولارات لمجمعات صناعية للذكاء الاصطناعي على أرض فيدرالية أمريكية، مرتبطًا بإطار العمل التجاري الجديد بين الولايات المتحدة واليابان.

استقر سعر الذهب فوق 4200 دولار أمريكي للأونصة، مرتفعًا بنسبة 0.42% اليوم. من ناحية أخرى، انخفض سعر النفط بنسبة 0.27% ليصل إلى 59.50 دولارًا أمريكيًا للبرميل.

أفادت التقارير أن نتفليكس تجري محادثات حصرية للاستحواذ على استوديو وارنر براذرز ديسكفري. ووفقًا للتقارير، تتفاوض نتفليكس على عملية شراء بسعر 28 دولارًا أمريكيًا للسهم مع بند حصري.

خفض البنك المركزي الهندي، بنك الاحتياطي الهندي، أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 5.25% في قرار اتخذه بالإجماع. وعلى الرغم من الضغوط على الروبية الهندية، إلا أن النمو المرن وانخفاض التضخم الأخير سمحا بتخفيف السياسة النقدية. ووصف المحافظ مالهوترا البيئة الحالية بأنها "فترة ذهبية نادرة".