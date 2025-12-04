بيانات مبيعات التجزئة المتباينة من منطقة اليورو➡️تفاعل EURUSD ضعيف

منطقة اليورو - مبيعات التجزئة (أكتوبر)
مبيعات التجزئة، معدلة موسميًا (شهريًا): 0% (المتوقع: 0.1%، السابق: 0.1%)
مبيعات التجزئة، معدلة حسب أيام العمل (سنويًا): 1.5% (المتوقع: 1.3%، السابق: 1.2%)
في أكتوبر، استقرت مبيعات التجزئة في منطقة اليورو بشكل ملحوظ على أساس شهري، مسجلةً 0% - أقل بقليل من الزيادة المتوقعة البالغة 0.1%، ومطابقةً للقراءة السابقة. على أساس سنوي، ارتفعت المبيعات بنسبة 1.5%، متجاوزةً التوقعات البالغة 1.3% والقيمة السابقة البالغة 1.2%. تعكس البيانات نموًا معتدلًا في الاستهلاك في جميع أنحاء المنطقة، بينما ظل الأداء على المدى القصير مستقرًا بشكل عام.
مع ذلك، كان رد فعل زوج اليورو/الدولار الأمريكي على هذا الإصدار ضئيلًا للغاية.
