اقرأ أكثر
٣:٠٠ م · ٤ ديسمبر ٢٠٢٥

بيانات مبيعات التجزئة المتباينة من منطقة اليورو➡️تفاعل EURUSD ضعيف

EUR/USD
فوركس
-
-

منطقة اليورو - مبيعات التجزئة (أكتوبر)

مبيعات التجزئة، معدلة موسميًا (شهريًا): 0% (المتوقع: 0.1%، السابق: 0.1%) 

مبيعات التجزئة، معدلة حسب أيام العمل (سنويًا): 1.5% (المتوقع: 1.3%، السابق: 1.2%) 

في أكتوبر، استقرت مبيعات التجزئة في منطقة اليورو بشكل ملحوظ على أساس شهري، مسجلةً 0% - أقل بقليل من الزيادة المتوقعة البالغة 0.1%، ومطابقةً للقراءة السابقة. على أساس سنوي، ارتفعت المبيعات بنسبة 1.5%، متجاوزةً التوقعات البالغة 1.3% والقيمة السابقة البالغة 1.2%. تعكس البيانات نموًا معتدلًا في الاستهلاك في جميع أنحاء المنطقة، بينما ظل الأداء على المدى القصير مستقرًا بشكل عام.

مع ذلك، كان رد فعل زوج اليورو/الدولار الأمريكي على هذا الإصدار ضئيلًا للغاية. 

المصدر: xStation5

٨ ديسمبر ٢٠٢٥, ٨:٥٧ م

الأسواق تترقب قرار الفدرالي هذا الأسبوع
٨ ديسمبر ٢٠٢٥, ٧:٢٥ م

إفتتاح الأسواق الأمريكية: بداية مستقرة لأسبوع الاحتياطي الفيدرالي 🏦 ترامب يُثير مخاوف بشأن مكافحة الاحتكار بشأن نتفليكس-وارنر (08.12.2025)
٨ ديسمبر ٢٠٢٥, ٧:٢١ م

🛢️انخفاض أسعار النفط بنسبة 1%
٨ ديسمبر ٢٠٢٥, ٦:٣٣ م

شركة IBM تستحوذ على شركة Confluent وركزت على الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي

انضم إلى أكثر من 2.000.000 عملاء مجموعة XTB من جميع أنحاء العالم

ابدأ التداول احصل على التطبيق احصل على التطبيق
الأدوات المالية التي نقدمها، خاصة عقود الفروقات (CFDs)، قد تكون ذات مخاطر عالية. الأسهم الجزئية (FS) هي حق ائتماني مكتسب من XTB ​​في الأجزاء الكسرية من الأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة. الأسهم الجزئية ليست أداة مالية منفصلة. هناك حقوق شركات محدودة للأسهم الجزئية.
الخسائر يمكن أن تتجاوز الايداعات